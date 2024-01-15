"Уклонисты не имеют права кайфовать": Ким сделал громкое заявление о мобилизации

Глава Николаевской ОВО считает, что уклонисты не имеют права жить полной жизнью, если они не хотят идти защищать Украину.

"Когда уклонистов ловят ТЦК - это нормально. Если ты уклонист, то, пожалуйста, ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист, то сиди дома. Бывают разные обстоятельства, боишься или не хочешь принципиально, или какие-либо другие обстоятельства - ты должен иметь ограничения, потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие", - говорит Ким.

Он добавил, что спрашивать мнения по поводу мобилизации нужно не только у тех, кто не воюет, но и у тех, кто уже давно на фронте.

"Ребята и девушки, которые воюют, они же приезжают домой, видят, как другие живут гражданской жизнью. Они же не останавливают каждого и не спрашивают: "Почему ты не воюешь?" Они говорят: "Я за вас воюю. Я делаю это для себя, для своего государства, я молодец. Вы козлы, но я за вас воюю". Поэтому опрос и мнение нужно брать не только у тех, кто не воюет, а в первую очередь - у тех, кто уже с 2022 года, как это должно быть, защищает наше государство, с высоко поднятой головой", - сказал Виталий Ким.