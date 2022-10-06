В Украине с 7 октября в общественном транспорте заработают новые ограничения: что запрещается
В Украине с завтрашнего дня в общественном транспорте запрещается "акустическое насилие" - вводится табу на воспроизведение в салоне музыки, фильмов и прочих звуковых сигналов без согласия всех пассажиров, кроме информации о поездке.
Соответствующие ограничения предусмотрены законом 2310-ІХ, который вступает в действие 7 октября.
Как говорится в документе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора", такой запрет на шум касается не только водителей рейсовых пассажирских автобусов и маршруток, но и самих пассажиров.
Во время перевозок водители могут включать музыку и фильмы в индивидуальные наушники пассажиров, а транслировать на весь салон - лишь с согласия всех участников поездки.
Добавим, что ограничения касаются также публичного воспроизведения песен и клипов российских артистов, кроме тех, которые осуждают военную агрессию против Украины.
Такой запрет касается:
- городского транспорта,
- пригородного,
- междугороднего,
- международных маршрутов.
Какие наказания
За нарушение в отношении водителей могут применить дисциплинарные меры, а предприятие могут не допустить к конкурсу на перевозки.
Если нарушителем тишины является пассажир, то водитель имеет право его высадить.
Как отмечают активисты "Пространство свободы" - движение добровольцев, о нарушении водителем этого закона можно сообщить руководству предприятия-перевозчика и ответственным за транспорт органам власти или самоуправления.
В автобусах и такси заработает запрет на "акустическое насилие" (фото: facebook.com/ProstirSvobody)
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине запретили российскую музыку в общественных местах и в медиа.
А также недавно стало известно, когда в Киеве можно будет оплатить проезд картой.