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"Не хочу в дом без света": звезда "Сватов" похвасталась отдыхом за границей (видео)

Пятница 28 июня 2024 10:23
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"Не хочу в дом без света": звезда "Сватов" похвасталась отдыхом за границей (видео) Анна Саливанчук (Фото: (instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Любовь Блажко

Украинская актриса Анна Саливанчук отправилась на отдых за границу. В сети она сообщила, что решилась на этот шаг, поскольку "наконец-то выбрала себя" и хочет перевести дух от дома без света и воздушных тревог.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу звезды.

Саливанчук на отдыхе

Так, в своем блоге Саливанчук обнародовала яркое видео, где похвасталась купальником и солнечными видами. Вместе с ней в Грецию поехали ее сыновья: 8-летний Глеб и 3-летний Никита.

"Впервые я выбрала себя, детей и отдых! Впервые я отказалась от роли в сериале и поехала с детьми в море", - написала она.

В публикации Анна также отметила, что, чтобы оказаться в месте назначения, ей пришлось пересечь три границы, проехать около 2000 км. А впереди ее с семьей ждет еще пять границ, потому что она хочет увидеть и другие страны. Женщина призвала подписчиков не откладывать жизнь на потом, а жить ее сейчас.

"Война изменила нас всех, когда работали аэропорты, когда легко было добраться в любую точку мира, я выбирала съемки, потому что летом их всегда больше. Всегда откладывала все на потом, а "потом" не наступало - работы было еще больше. Но сейчас мы ценим каждый миг, и не знаем что нас ждет завтра, поэтому в этот раз я сказала своим желанием "ДА"!" - отметила актриса.

"Хочу увидеть разные страны, невероятные места, и не хочу в дом без света, под сирену. Живите ярко! Любите! Путешествуйте! Рискуйте! Потому что никто не знает, когда наступит ваш последний день!" - добавила она.

Реакция сети

В комментариях под публикацией мнения пользователей разделились. Одни искренне радуются за Саливанчук и желают ей хорошего отдыха, тогда как другие пишут, что не представляют свой отдых без мужа:

  • "Наслаждайтесь красотой и тишиной! Желаю вам незабываемых впечатлений!"
  • "Я бы тоже с радостью где-нибудь поехала на отдых, но не могу без сына и мужа, не хочу, некомфортно покидать родительский дом, хотя часто прилетает в город от "асвабадителей"
  • "Уже была на море за границей, недавно вернулась. Там совсем другой мир... Мы хоть выспались ночью без тревог и обстрелов".

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