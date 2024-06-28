"Не хочу до дому без світла": зірка "Сватів" похвалилася відпочинком за кордоном (відео)

Українська акторка Анна Саліванчук відправилася на відпочинок за кордон. У мережі вона повідомила, що наважилася на цей крок, оскільки "нарешті обрала себе" і хоче перевести дух від дому без світла та повітряних тривог.

Саліванчук на відпочинку

Так, у своєму блозі Саліванчук оприлюднила яскраве відео, де похвалилася купальником та сонячними краєвидами. Разом з нею до Греції такої поїхали її сини: 8-річний Гліб та 3-річний Нікіта.

"Вперше я обрала себе, дітей і відпочинок! Вперше я відмовилась від ролі в серіалі і поїхала з дітьми на море", - написала вона.

У публікації Анна також зауважила, що аби опинитися у місті призначення, їй довелося перетнути три кордони, проїхати близько 2000 км. А попереду на неї із родиною чекає ще п'ять кордонів, бо вона хоче побачити й інші країни. Жінка закликала підписників не відкладати життя на потім, а жити його зараз.

"Війна змінила нас всіх, коли працювали аеропорти, коли легко було добратись в любу точку світу, я обирала зйомки, бо літом їх завжди більше. Завжди відкладала все на потім, а "потім" не наставало - роботи було ще більше. Але зараз ми цінуємо кожну мить, і не знаємо що нас чекає завтра, тому в цей раз я сказала своїм бажанням "ТАК"!" - зазначила акторка.

"Хочу побачити різні країни, неймовірні місця, і не хочу до дому без світла, під сирену. Живіть яскраво! Любіть! Подорожуйте! Ризикуйте! Бо ніхто не знає, коли настане ваш останній день!" - додала вона.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією думки юзерів розділилися. Одні щиро радіють за Саліванчук та бажають їй гарного відпочинку, тоді як інші пишуть, що не уявляють свій відпочинок без чоловіка: