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После маммопластики: Илона Гвоздева взбудоражила воображение фанов снимками в бикини

Вторник 25 июня 2024 19:16
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После маммопластики: Илона Гвоздева взбудоражила воображение фанов снимками в бикини Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский хореограф Илона Гвоздева порадовала фанов очередными горячими фотографиями с отдыха в Болгарии, куда она приехала как тренер в танцевально-развлекательный лагерь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram танцовщицы.

Илона Гвоздева показала новые фото с отдыха

Так, в своем блоге знаменитость опубликовала снимки, на которых продемонстрировала роскошное спортивное тело в купальнике.

Она также поделилась своими детскими воспоминаниями о море, когда жила в Крыму.

"Это море напоминает мне мой дом! Я родилась в Крыму и сколько себя помню море было для меня как воздух! Мы жили в с. Останино - это в 7км от моря, но для нас, детей, это не было проблемой, это всегда было приключение на велосипедах или пешком, или автостопом", - написала танцовщица.

После маммопластики: Илона Гвоздева взбудоражила воображение фанов снимками в бикиниПосле маммопластики: Илона Гвоздева взбудоражила воображение фанов снимками в бикиниПосле маммопластики: Илона Гвоздева взбудоражила воображение фанов снимками в бикини

"По дороге к морю мы заходили в местный сад и пока нас не видели охранники набирали черешню и персики, вот и весь наш был обед", - добавила она.

Кроме того, Илона отметила, что фотографии делала ее 8-летняя дочь Рия, и поинтересовалась у фанов, как им результат.

Реакция юзеров

Пользователи сети оценили фигуру Гвоздевой и засыпали ее комплиментами.

После маммопластики: Илона Гвоздева взбудоражила воображение фанов снимками в бикиниПосле маммопластики: Илона Гвоздева взбудоражила воображение фанов снимками в бикини

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

  • Шикарное тело, моя мечта просто, Илонко, у вас все гармонично
    Классные фотки, классная грудь, классный пресс
    Шикарные фото и Вы, Илоночка шикарная и роскошная на них
    Максимально приятные все фото. Я благодарю Вас, очень интересно наблюдать за Вами

Напомним, в декабре 2023 года победительница "Танців із зірками" Илона Гвоздева сделала пластику груди.

Танцовщица не стала слишком увеличивать грудь и вставила имплантат объемом 320 миллилитров, что по меркам означает второй размер.

Ранее Гвоздева рассказала, как ее муж отреагировал на пластику груди.

Также она прокомментировала слухи об их разводе и отношениях с мужем.

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