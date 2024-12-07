Миша Крупин откровенно высказался о предателе Юрии Бардаше: "Я бы ему сказал"

Миша Крупин, который комментировал тему своей мобилизации , также высказался о продюсере-предателе Юрии Бардаше . Он, как известно, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину окончательно выбрал сторону оккупанта, выехал туда и даже похвастался российским паспортом.

В прошлом Крупин сотрудничал с Бардашем, и теперь он честно поделился мнением о нем. Об этом звезда сказал в интервью "Фокусу", и РБК-Украина (проект Styler) пишет подробнее.

Что Крупин говорит о Бардаше

Так, певец вспомнил последний их разговор, который случился еще в 2022 году, накануне дня рождения предателя. Тогда они еще поддерживали связь и пытались понять происходящие события, а также говорили о войне.

"Мы пытались строить планы и понять, что вообще происходит, говорили о войне и о том, сколько она будет продолжаться. Что бы я ему сказал сейчас? Ну такой вопрос… А что бы вы сказали путину, если бы его встретили? Я бы ему сказал: "Шо ты, гусь?" - заявил Миша.

Миша Крупин (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Что известно о Юрии Бардаше и его позиции

Русскоязычный продюсер, хореограф и исполнитель родом из Алчевска, Луганская область. Он основал продюсерский центр Kruzheva Music, а также был продюсером многих известных проектов, среди которых Quest Pistols, Quest Pistols Show, "Грибы", "Нервы", Wellboy, Луна и другие. В прошлом был участником коллектива "Грибы", а также солистом проекта Youra.

Окончательную гражданскую позицию Бардаш показал после начала полномасштабного вторжения. Он заявил, что ему "не жалко жителей Украины", призвал Украину к капитуляции, а также сказал, что осуждение украинцами войны и поддерживающих ее россиян приводит к "противостоянию между народами".

Юрий Бардаш (скриншот с видео)

Более того, российский паспорт путинист получил еще в 2015 году, однако официально об этом стало известно только в начале этого года. В мае СБУ заочно сообщила Бардашу о подозрении за антиукраинскую деятельность.

Из-за таких взглядов подопечные продюсера и коллеги в прошлом открыто критиковали его, а также отказывались от сотрудничества с ним.