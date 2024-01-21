"Не цепляйте ярлыки". Педагог рассказала, как правильно критиковать ребенка в условиях войны

По словам психологов, только 7 из 10 украинских детей могут испытать стресс от войны без тяжелых последствий для ментального здоровья.

Как правильно критиковать ребенка и мотивировать его к обучению во избежание дополнительного стресса в военное время, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская.

"Сразу хочу успокоить родителей, которые считают, что критика - вредный метод воздействия на ребенка. Критика - вполне естественное явление, поскольку является доказательством того, что ребенок и его будущее вам не безразличны. Вред критика может повлечь за собой, когда ребенка критикуют неправильно"

"Согласитесь, если постоянно повторять ученику, что он не способен хорошо учиться - это отобьет у него желание учиться. Бывает и такое: иногда ребенок не любит предмет из школьной программы потому, что ему не нравятся оценочные суждения педагога. К счастью для родителей и педагогов, искусством критики можно овладеть", - утверждает Татьяна Серебрянская.

Критикуйте конструктивно

Критика ребенка всегда должна быть конструктивной и касаться только обучения или той задачи, которую его попросили выполнить родители. Поэтому критикуя ребенка, избегайте каких-либо обид и не переходите на личности.

"Даже неудачно выполненная задача заслуживает доброго слова. Если подумать - всегда можно найти за что похвалить ребенка. Например, за его старание и потраченное на работу время. Скажите ребенку: "Ты написала прекрасное произведение. А ошибки мы сейчас исправим". Позитивная критика мотивирует к новым свершениям, а негативный опыт (когда вы называете ребенка не слишком талантливым, не способным к высоким достижениям в обучении, не умеющим концентрировать внимание и быстро запоминать) активирует ту зону мозга, отвечающего за страх и стресс. Не цепляйте на ребенка позорные ярлыки, если заботитесь о нем", - советует педагог.

Сделайте паузу

Ракетные обстрелы и воздушные тревоги влияют не только на психическое состояние детей, но и на психику родителей. К сожалению, в военное время слишком эмоциональная критика ребенка для многих становится своеобразным методом выпуска пара.

Чтобы ребенок не попал под горячую руку, когда вас переполняют негативные эмоции, просто отложите разговор. Без лишних эмоций ваши слова будут звучать более убедительно и объективно. Запомните важное правило: во время критики ребенок должен чувствовать, что вы на его стороне. Негативные эмоции никогда не дадут вам встать на сторону ребенка. Еще один совет: избегайте фраз типа "Сколько раз тебе говорить", "Когда ты это запомнишь?!". Дайте ребенку время для того, чтобы найти ошибку и исправить ее. А после этого похвалите его", - отмечает специалист.

Директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская (фото: instagram.com/tetiana.serebrianska)

Поставьте себя на место ребенка

Иногда ребенок не может выполнить задание, потому что до он до него не дорос. Прежде чем критиковать ребенка, попытайтесь представить себя на его месте и понять с какими трудностями он мог столкнуться. Если ребенок не может решить трудную задачу или ему не удается выгладить свою рубашку - отложите это дело и вернитесь к нему впоследствии.

"Родители совершают большую ошибку, когда сравнивают своих детей с другими детьми. Еще хуже, когда чужие дети становятся примером для собственных. Критиковать ребенка оперируя тем, что Наталья или Саша уже умеют читать - плохая идея. Дайте ребенку время и он справится с заданием. Как бы вам ни хотелось, чтобы ребенок был самым умным в классе, иногда стоит снизить планку ожиданий. Не добавляйте ребенку стресса, превращая обучение в соревнования", - говорит Серебрянская.

Помогайте решать проблемы

Некоторые родители считают, что они эффективно выполняют свои родительские функции, ограничиваясь лишь критикой за ошибки в обучении. К сожалению, критика без дальнейшей помощи не решит проблему.

"Если ученик плохо выполнил задание, родители, скорее всего, заставят его самостоятельно перечитать параграф в учебнике, или посмотреть видеоурок (когда ребенок учится на дистанционном). Как показывает практика, ребенку не понявшему тяжелую тему с первого раза, нужна помощь учителя или родителей. Хотите, чтобы сын или дочь усвоили материал? Предложите разобрать тему вместе. В процессе подталкивайте ребенка к правильным выводам, а не пытайтесь выполнить работу за него. Поддержка родителей имеет большое значение для ребенка. А еще поможет избежать стресса. Потому помогайте ребенку не только словами, но и действиями", - утверждает педагог.

Нежелание ребенка учиться может быть связано с депрессией и стрессом, вызванными войной в Украине. Если ваш ребенок большую часть дня находится в плохом настроении, не хочет общаться, плохо спит и ест - критика здесь точно не поможет.

Во время войны такие проблемы как тревожное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство диагностируют не только у взрослых. Вполне возможно, что ребенку требуется поддержка психолога.