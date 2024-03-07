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"Что с вами?": Полякова озадачила сеть странной деталью на фото

Четверг 07 марта 2024 20:04
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"Что с вами?": Полякова озадачила сеть странной деталью на фото Певица уже прокомментировала ситуацию (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Полина Иваненко

Певица Оля Полякова отправилась в Турцию и уже показалась в Стамбуле. Впрочем, новая фотография спровоцировала странную реакцию сети.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Поляковой.

Что показала певица

На новом кадре Полякова и старшая дочь позировали в Стамбуле. Они улыбались на камеру, а над ними летели чайки.

&quot;Что с вами?&quot;: Полякова озадачила сеть странной деталью на фото

Новый снимок Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Для прогулки певица выбрала голубой спортивный костюм, а ее дочь Мария - серый тренч, светлые джинсы и черное худт с принтом.

Впрочем, внимание привлекают не "луки" и даже не чайки. Если присмотреться, то рука Поляковой выглядит немного странно. Вероятно, это последствие неудачного фотошопа.

&quot;Что с вами?&quot;: Полякова озадачила сеть странной деталью на фотоФрагмент снимка с Поляковой (скриншот)

Что пишут комментаторы

Пользователи не скрывают, что странная деталь на фото их удивила. Кого это насмешило, а кого это действительно испугало. Комментаторы пишут:

  • "Что с вами? Что с рукой?"
  • "Почему мне кажется странным, что у Оли Поляковой рука будто постарела?"
  • "Оля, что с вашей рукой?"
  • "Не понимаю, зачем вообще этот фотошоп?"
  • "Это неудачный фотошоп вроде бы. Вилки хотели убрать, возможно".

Как реагирует певица

Впоследствии комментарии заметила и сама Полякова. Она записала видео, на котором показала свою "состарившуюся" руку и пошутила над теми, кто пытался ее хейтить.

&quot;Что с вами?&quot;: Полякова озадачила сеть странной деталью на фото

Реакция Поляковой (скриншот)

Напомним, недавно украинский певец рассказал о недоверии в отношениях.

Кроме того, ранее уже стало известно, что Христина Соловий призналась, почему "порвала" с Вакарчуком.

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