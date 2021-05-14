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Alyona Alyona зізналася, навіщо робить фото в стилі "ню": важлива місія

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П'ятниця 14 травня 2021 13:53
Alyona Alyona зізналася, навіщо робить фото в стилі "ню": важлива місія Фото: Alyona Alyona розповіла, навіщо робить оголені пародії (facebook. com. telegidua)
Автор: Людмила Жукова

Українська реперка Alyona Alyona зізналася, навіщо вона робить оголені фотографії, в яких пародіює західних знаменитостей.

Про це артистка розповіла в коментарі ТСН.

За словами виконавиці, вона відвертими фотографіями підіймає дуже важливі теми, які близькі всім українським жінкам.

"Тему, яка стосується жінок, або будь-якого явища в суспільстві, яке мене турбує, про яке мені хочеться поговорити. Я вважаю, що це вдалий метод пародій, причому я їх роблю зі своїм тілом, а не змінюючи своїх форм у фотошопі. Мені навіть вдається достукатися до людей, що для мене супер велика перемога", — розповіла зірка.

Alyona Alyona зізналася, навіщо робить фото в стилі &quot;ню&quot;: важлива місіяAlyona Alyona знялася, прикрившись українським прапором (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, що оголений знімок Олени з прапором — це вже третє фото -"ню" реперки. До цього вона повторила фотографію співачки Майлі Сайрус, а потім Наді Дорофєєвої.

Alyona Alyona зізналася, навіщо робить фото в стилі &quot;ню&quot;: важлива місіяУкраїнська реперка Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, що на десятій церемонії нагородження національної музичної премії YUNA 2021 Alyona Alyona визнали "кращою виконавицею року".

Раніше ми повідомляли, що з'явився повний список номінантів престижної музичної премії YUNA 2021.

Нагадаємо, нещодавно Alyona Alyona зізналася, що за час карантину вона погладшала на 15 кілограмів.

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