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У Alyona Alyona произошло горе в семье

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Вторник 22 ноября 2022 22:40
У Alyona Alyona произошло горе в семье Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Владимир Костырин

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) поделилась с поклонниками скорбной вестью в беседе с Джамалой при обсуждении их совместного трека "Жалі". Артистка сообщила о недавнем горе в семье - смерти ее бабушки.

Об этом Alyona Alyona рассказала в своем Instagram.

Как отметила рэперша, в день съемок клипа на эту песню - в 2020 году - она получила звонок от родителей, и так узнала о кончине бабушки, которая жила в Кировоградской области - там родилась и сама будущая звезда.

"И так сложилось, что я не смогла провести ее в последний путь. А вчера мои родственники рассказали, что умерла другая бабушка", - пишет певица.

У Alyona Alyona произошло горе в семье

Алена Alyona Alyona Савраненко (фото: facebook.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona также прокомментировала видео фанатов, которые в сети получает она с Джамалой под песню "Жалі".

"Я безгранично рада, что мы создали ее, ведь она напоминает, что жалости - природное чувство, но если заполнить свое пустое сердце только жалостью - в этом сердце не будет места надежды на светлое будущее", - говорится в публикации.

У Alyona Alyona произошло горе в семье

Alyona Alyona (фото: facebook.com/alyona.alyona.official)

В свою очередь Джамала вспомнила, как прислала рэперше эту песню с предложением о коллаборации - и уже через 15 минут получила бридж, который был включен в трек и стал основой студийного варианта.

"Я чувствовала: Алене есть что сказать. "Хто пішов - нехай іде". И действительно, каждый день эти строки приобретают новые смыслы. Самое главное в этом всем - не потерять и не потерять себя", - сказала знаменитая артистка.

Видео: Alyona Alyona и Джамала высказались о своем треке "Жалі"

Напомним, перед этим рэперша поделилась с подписчиками своим горем - сообщила о гибели родственника, который мужественно защищал Украину от российских оккупантов.

Также мы писали о том, что Alyona Alyona покидает Украину и едет в Европу.

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Alyona Alyona