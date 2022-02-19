Названо способи, які допоможуть вживати значно менше солі

Не надто корисним продуктом є сіль. Однак, приготування будь-якої страви не обходиться без неї. Також не усі люди вміють контролювати норму солі.

Тому існують методи, які допоможуть менше солити їжу, повідомляє 5-Minute Crafts .

Мало хто задумується, скільки солі споживаєте щоденно. Але, якщо почнете вимірювати її, то будете точно здивовані.

Карамелізуйте цибулю

Замість того, щоб солити цибулю, краще карамелізуйте її. Зокрема, наріжте її уздовж тонкими смужками, у сковороду додайте столову ложку несолоного вершкового масла або крапельку оливкової олії. Далі обсмажте цибулю, помішуючи, поки не розм'якне.

Готувати її потрібно принаймні 1 годину. Експерти кажуть, що карамелізована цибуля стане золотисто-коричневою. Важливо, що не потрібно додавати цукор або мед, адже натуральний цукор цибулі зробить все сам.

Як готувати їжу без солі (5minutecrafts)

Також можна змішати цибулю зі сметаною. Тоді ви отримаєте пасту, яка ідеально підійде на хліб або крекери.

Як готувати їжу без солі (5minutecrafts)

Маринуйте м'ясо

Щоб не додавати до м'яса солі, його потрібно маринувати принаймні 1 годину. Варто змішати оливкову олію, бальзамічний оцет, дрібку лимона і кілька очищених зубчиків часнику.

Є ще інший маринад, який можна використовувати для м'яса. Зокрема, варто змішати грецький йогурт з різними спеціями, такими як паприка, чебрець, часник, перець і петрушка.

Всі інгредієнти добре розмішати й отриманим маринадом змастити м'ясо. Залиште маринуватися принаймні 2 години, перш ніж поставити м'ясо в духовку або на гриль.

Як готувати їжу без солі (5minutecrafts)

Свіжа зелень

Експерти радять готувати зі свіжою зеленню, такою як розмарин, чебрець, орегано, петрушка та шавлія. Страві вони нададуть чудовий аромат і покращать смак вашої їжі загалом.

Готуючи картоплю з духовки, полийте її невеликою кількістю оливкової олії та чайною ложкою подрібненого свіжого розмарину.

Як готувати їжу без солі (5minutecrafts)