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Названы способы, которые помогут употреблять значительно меньше соли

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Суббота 19 февраля 2022 21:28
Названы способы, которые помогут употреблять значительно меньше соли Как отказаться от соли (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Не слишком полезным продуктом является соль. Однако, приготовление любого блюда не обходится без него. Также не все люди умеют контролировать норму соли.

Поэтому существуют методы, которые помогут меньше солить пищу, сообщает 5-Minute Crafts.

Мало кто задумывается, сколько соли потребляете ежедневно. Но, если начнете измерять ее, то будете точно удивлены.

Карамелизируйте лук

Вместо того чтобы солить лук, лучше карамелизируйте его. В частности, нарежьте ее вдоль тонкими полосками, в сковороду добавьте столовую ложку несоленого сливочного масла или капельку оливкового масла. Далее обжарьте лук, помешивая, пока не размякнет.

Готовить ее нужно по крайней мере 1 час. Эксперты говорят, что карамелизированный лук станет золотисто-коричневым. Важно, что не нужно добавлять сахар или мед, ведь натуральный сахар лука сделает все сам.

Названы способы, которые помогут употреблять значительно меньше солиКак готовить еду без соли (5minutecrafts)

Также можно смешать лук со сметаной. Тогда вы получите пасту, которая идеально подойдет на хлеб или крекеры.

Названы способы, которые помогут употреблять значительно меньше солиКак готовить еду без соли (5minutecrafts)

Маринуйте мясо

Чтобы не добавлять к мясу соли, его нужно мариновать по крайней мере 1 час. Стоит смешать оливковое масло, бальзамический уксус, щепотку лимона и несколько очищенных зубчиков чеснока.

Есть еще другой маринад, который можно использовать для мяса. В частности, стоит смешать греческий йогурт с различными специями, такими как паприка, тимьян, чеснок, перец и петрушка.

Все ингредиенты хорошо размешать и полученным маринадом смазать мясо. Оставьте мариноваться по крайней мере 2 часа, прежде чем поставить мясо в духовку или на гриль.

Названы способы, которые помогут употреблять значительно меньше солиНазваны способы, которые помогут употреблять значительно меньше солиКак готовить еду без соли (5minutecrafts)

Свежая зелень

Эксперты советуют готовить со свежей зеленью, такой как розмарин, тимьян, орегано, петрушка и шалфей. Блюду они придадут великолепный аромат и улучшат вкус вашей еды в целом.

Готовя картофель из духовки, полейте его небольшим количеством оливкового масла и чайной ложкой измельченного свежего розмарина.

Названы способы, которые помогут употреблять значительно меньше солиКак готовить еду без соли (5minutecrafts)

Ранее мы сообщали, как спасти пересоленное блюдо.

Также мы писали, почему нужно добавлять соль в шампунь.

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