Як врятувати пересолену страву: перевірені способи

Бувають випадки, коли домогосподині під приготування їжі допускають неприємної помилки - пересолюють їжу. Така страва може нашкодити ниркам та печінці. Однак, є способи, які допоможуть врятувати пересолену їжу.

Розбавте страву водою

Так, у пересолену страву додайте спочатку 2-4 ст. л. води, доведіть до кипіння і спробуйте. За потреби додайте ще трохи води, закип'ятіть і спробуйте знову.

Цей спосіб ідеально підійде для поліпшення смаку соусів та підлив до других страв.

Зазначається, що пересолений суп рятувати таким способом не варто, адже від води він стане каламутним і втратить смак.

Промийте водою

Якщо ви пересолили овочі або макарони, то можна промити водою і знову повести до кипіння. Також потрібно дати постояти кілька хвилин, поки вода не вбере надлишки солі з продуктів.

Додайте солодке

Цукор, мед, солодкі овочі допоможуть прибрати зайву сіль у соусах або супі. Однак, їх варто додавати потроху.

Додайте вершкове

Зокрема, жирні вершки, сметана, кокосове молоко або авокадо чудово збалансують пересолений смак гуляшу, супу або соусу. Вони його зроблять більш м'яким.

Також залежно від страви можна додати до неї на смак ложку сметани. А от пересолене м'ясо або рибу можна залити сметанним соусом, довести до кипіння і трохи потушкувати.

Розбавте страву

У пересолений фарш можна додати тертий сир картоплю, цибулю, кабачок, моркву або відварений рис.

А от у страви з м'яса або риби можна додати сирі овочі та тушкувати. В результаті вийде й основна страва, і овочевий гарнір.

Переробіть пересолені продукти

Якщо ви пересолили м'ясо або рибу, то з них можна приготувати смачну ситну начинку для пирога. Потрібно додати лише додаткові інгредієнти (овочі, крупи).

Окрім того, пересолені овочі можна переробити на пюре.

Доповніть гарніром

Якщо пересолену основну страву вже не можна врятувати, то подайте страву з кашею з круп, несолоним пюре або тушкованими без солі овочами.

В результаті усе разом вийде більш гармонійним на смак.

Також до пересоленої страви можна додати ігристе вино або шампанське. Вони нейтралізують солоний смак.