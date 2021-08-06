Названо найпопулярніші серед українців нові авто: вони не з дешевих

У липні українці зареєстрували понад 9,5 тисяч нових автомобілів, витративши на покупку цих машин близько 305 млн доларів. Найпопулярніші серед них - міські кросовери.

Які авто найчастіше купують українці зараз

Згідно зі статистикою, 75% від зареєстрованих в липні автомобілів склали кросовери і позашляховики. В середньому за "ластівку" з салону українці платили 32 тисячі доларів (це без урахування вартості додаткового обладнання).

Найпопулярнішою маркою була Toyota - українці купили понад півтори тисячі таких авто на суму понад 52 млн доларів. А самою ходовою моделлю став кросовер Toyota RAV4 (покрив 7% продажів).

Toyota RAV4 (фото: wikipedia.org)

Відзначимо, що з початку року цей автомобіль вже став бестселером - українці придбали більше семи тисяч таких машин, витративши близько 250 млн доларів!

Також Українці в липні часто купували такі моделі авто, як Kia Sportage і Renault Duster.

Kia Sportage (фото: wikipedia.org)

Renault Duster (фото: wikipedia.org)

У яких містах активно купують нові авто

У липні лідером за кількістю зареєстрованих автомобілів стала столиця України - з автосалонів виїхало майже чотири тисячі машин.

Також до топ-5 регіонів увійшли Харків, Дніпро, Одеса та Запоріжжя. При цьому, в Південній Пальмірі найбільше купили саме дорогих авто - там середня ціна перевищила 36 тисяч доларів.

Експерти відзначають, що за рік в Україні збільшилися продажі нових автомобілів на 15%. Так, у липні 2020 року українці придбали в автосалонах трохи більше восьми тисяч авто загальною вартістю 260 млн доларів.

Всього ж у першому півріччі українці зареєстрували 48 тисяч нових автомобілів загальною вартістю 1,5 млрд доларів.

Найпопулярніші нові авто в Україні влітку (RST)