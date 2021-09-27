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Буяння фарб та яскраві раження: найкращі локації в Україні для легких водних походів восени

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Понеділок 27 вересня 2021 16:23
Буяння фарб та яскраві раження: найкращі локації в Україні для легких водних походів восени Фото: Ріки Південний Буг та Тиса (колаж РБК-Україна)
Автор: Юрій Трегубенко

Тиса та Південний Буг: найцікавіші річки для сплавів та рафтингу у міжсезоння

Рання осінь в Україні зазвичай тепла, але посушлива. Не став виключенням і цей рік: посуха тривала з початку серпня і до кінця вересня. То які річки в Україні та за кордоном найкраще підходять для сплавів за таких умов восени?

За сухої погоди рівень води в річках сильно падає, тож для сплавів доступними залишаються тільки найбільші та спокійні водні артерії країни - Дністер, Буг та Тиса.

Альтернативні бурхливі річки доступні за кордоном, зокрема популярними є напрямки в Грузію, Туреччину та Румунію. Але під час карантинних обмежень в'їзд туристам зі списку цих країн дозволено поки тільки в Туреччину.

Розглянемо найцікавіші та найоптимальніші місця для осінніх сплавів, доступних на даний час.

Сплав на Тисі: найтепліша осіння річка

Найтеплішою осінньою річкою беззаперечно є Тиса, яка манить до себе чистою бірюзовою водою. Сплавні маршрути пролягають рівнинною частиною, від Буштино через Хуст до Виноградова.

Далі вже пролягає кордон з Угорщиною, який проходить безпосередньо уздовж русла ріки. Додає автентичності регіон Закарпаття з привітними людьми, цікавими винами та свіжозібраними фруктами, які місцеві продають обабіч доріг перед власними будинками.

Буяння фарб та яскраві раження: найкращі локації в Україні для легких водних походів восени

Фото: Річка Тиса – хороше місце для сплаву восени з дітьми (надане автором)

Завдяки меншому поголів’ю худоби в Закарпатті в порівнянні з Поліссям, Тиса залишається чистою від органічного забруднення аж до самого кордону з Угорщиною.

Сплавлятися по Тисі восени на байдарці - це приємний легкий літній некатегорійний водний похід, до якого сміливо можна долучати дітей віком від п’яти років.

Південний Буг в центральній Україні

Південний Буг навіть восени у низеньку воду користується популярністю серед туристів, у першу чергу через місцерозташування - самісінький центр України, куди відносно легко можна дістатися з будь-якого куточка країни.

У низьку воду оператори зменшують екіпажі в рафтах та переходять на більш прохідні надувні байдарки.

Буяння фарб та яскраві раження: найкращі локації в Україні для легких водних походів восени

Фото: Сплав на річці Дністер (надане автором)

Дністер, за рахунок вузького русла у верхів’ї, теж доступний для сплавів у низьку воду. Але через те, що він північніше попередніх річок, варто перед сплавом уважно ознайомитися з прогнозом погоди.

Особливо це важливо, якщо їхати далі, в Дністровський каньйон, де сплави дво- або триденні. Жовтогарячі дерева прикрашають каньйон та дарують неймовірне естетичне задоволення учасникам сплавів.

Рафтинг за кордоном. Куди варто вирушити

Рафтинг-тури за кордоном теж набирають популярності серед українських туристів. Річка Кепрючай біля Анталії в Туреччині раніше була найпопулярнішим місцем для рафтингу за кордоном серед українців, який "випадково" поєднувався з пляжним відпочинок на морі.

Зараз же зростає кількість поціновувачів рафтингу, які вибирають відпочинок на морі суто “під рафтинг”. В цьому випадку лідирує Грузія, де річки 3-го класу складності знаходяться за 100-200 кілометрів від чорноморських курортів Поті та Батумі.

Окремо варто згадати й сусіда України - Румунію, де крім звичайного туристичного рафтингу на річці Бузеу, проходять і міжнародні змагання з рафтингу під патронатом Міжнародної Федерації Рафтингу.

Буяння фарб та яскраві раження: найкращі локації в Україні для легких водних походів восени

Фото: Рафтинг на річці Бузеу в Румунії (надане автором)

Основна привабливість рафтингу на Бузеу - це географічна близькість до України: 150 кілометрів до Рені та 400 до Чернівців. Єдине, на що потрібно зважати, їдучи на цю річку, - графік скиду води греблі в поселенні Нехой. Проте навіть у низьку воду Бузеу можна сміливо підкорювати на надувних байдарках, а у високу - на рафтах з прямим проходженням порогу “Washing Machine”.

Рафтинг у Туреччині, Грузії та Румунії має ще одну важливу перевагу восени - там тепліше, ніж в Україні, бо ці країни географічно південніше.

Зрештою, навіть восени після рясних дощів можна "зловити" високу воду й в Україні на Свічі, Мізунці, Черемоші та Пруті. Тож не варто зволікати з рафтингом, бо доведеться чекати щонайменше чотири місяці вже до наступного сезону.

Нагадаємо, раніше ми підготували для вас кращі локації Бессарабії для осінньої мандрівки.

Також в Україні набирає обертів новий вид туризму - подалі від цивілізації й ближче до природи.

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