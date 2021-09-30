З'явився рейтинг популярних курортів України. Ви здивуєтесь, але Одеси там нема

У 2021 році думки туристів про Одесу сильно змінилися. Вважалося, що це курортне місто в Україні найпопулярніше. Але цього року Південна Пальміра несподівано вилетіла з рейтингу.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства розвитку туризму на Facebook.

Топ морських курортів в Україні

Залізний порт в Херсонській області Кирилівка в Запорізькій області Коблево в Миколаївській області Чорноморськ в Одеській області Лазурне в Херсонській області Генічеськ в Херсонській області Скадовськ в Херсонській області Щасливцеве в Херсонській області Грибівка в Одеській області Вилкове в Одеській області

Останні роки Одеса лідирувала в рейтингу, але у 2021 році туристи намагалися відпочивати подалі від великих міст і високих цін.

Топ туристичних місць для відпочинку в Україні

Бакота в Хмельницькій області

Асканія-Нова в Херсонській області

Тустань у Львівській області

Озеро Синевир в Закарпатській області

Блакитні озера в Чернігівській області

Рожеві озера в Херсонській області

Кінбурнська коса Миколаївської області

Джарилгач в Херсонській області

Санжейка в Одеській області

Шацькі озера у Волинській області

Найпопулярнішими курортами в Карпатах за 9 місяців 2021 року стали Буковель, Яремче та Солотвино.

Додамо, що рейтинг кращих морських курортів, а також інших зон відпочинку в Україні був складений за кількістю запитів Google Maps&Search за 9 місяців цього року.