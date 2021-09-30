З'явився рейтинг популярних курортів України. Ви здивуєтесь, але Одеси там нема
У 2021 році думки туристів про Одесу сильно змінилися. Вважалося, що це курортне місто в Україні найпопулярніше. Але цього року Південна Пальміра несподівано вилетіла з рейтингу.
Про це йдеться в повідомленні Державного агентства розвитку туризму на Facebook.
Топ морських курортів в Україні
- Залізний порт в Херсонській області
- Кирилівка в Запорізькій області
- Коблево в Миколаївській області
- Чорноморськ в Одеській області
- Лазурне в Херсонській області
- Генічеськ в Херсонській області
- Скадовськ в Херсонській області
- Щасливцеве в Херсонській області
- Грибівка в Одеській області
- Вилкове в Одеській області
Останні роки Одеса лідирувала в рейтингу, але у 2021 році туристи намагалися відпочивати подалі від великих міст і високих цін.
Топ туристичних місць для відпочинку в Україні
- Бакота в Хмельницькій області
- Асканія-Нова в Херсонській області
- Тустань у Львівській області
- Озеро Синевир в Закарпатській області
- Блакитні озера в Чернігівській області
- Рожеві озера в Херсонській області
- Кінбурнська коса Миколаївської області
- Джарилгач в Херсонській області
- Санжейка в Одеській області
- Шацькі озера у Волинській області
Найпопулярнішими курортами в Карпатах за 9 місяців 2021 року стали Буковель, Яремче та Солотвино.
Додамо, що рейтинг кращих морських курортів, а також інших зон відпочинку в Україні був складений за кількістю запитів Google Maps&Search за 9 місяців цього року.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, де на Азовському морі шукати цілорічні Курорти для комфортного відпочинку
А також розповідали про найкращі локації в Україні для легких водних походів восени.