Появился рейтинг популярных курортов Украины. Вы удивитесь, но Одессы там нет
В 2021 году мнения туристов об Одессе сильно изменились. Считалось, что этот курортный город в Украине самый популярный. Но в этом году Южная Пальмира неожиданно вылетела из рейтинга.
Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма на Facebook.
Топ морских курортов в Украине
- Железный порт в Херсонской области
- Кирилловка в Запорожской области
- Коблево в Николаевской области
- Черноморск в Одесской области
- Лазурное в Херсонской области
- Геническ в Херсонской области
- Скадовск в Херсонской области
- Счастливцево в Херсонской области
- Грибовка в Одесской области
- Вилково в Одесской области
Последние годы Одесса лидировала в рейтинге, но в 2021 году туристы старались отдыхать подальше от крупных городов и высоких цен.
Топ туристических мест для отдыха в Украине
- Бакота в Хмельницкой области
- Аскания-Нова в Херсонской области
- Тустань во Львовской области
- Озеро Синевир в Закарпатской области
- Голубые озера в Черниговской области
- Розовые озера в Херсонской области
- Кинбурнская коса Николаевской области
- Джарылгач в Херсонской области
- Санжейка в Одесской области
- Шацкие озера в Волынской области
Самыми популярными курортами в Карпатах за 9 месяцев 2021 года стали Буковель, Яремче и Солотвино.
Добавим, что рейтинг лучших морских курортов, а также других зон отдыха в Украине был составлен по количеству запросов Google Maps&Search за 9 месяцев этого года.
Напомним, ранее мы писали о том, где на Азовском море искать круглогодичные курорты для комфортного отдыха
А также рассказывали про лучшие локации в Украине для легких водных походов осенью.