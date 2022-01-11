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Сама містична дзеркальна дата в 2022 році: що не можна робити в цей день

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Вівторок 11 січня 2022 19:19
Сама містична дзеркальна дата в 2022 році: що не можна робити в цей день Містична дзеркальна дата 12 лютого 2022 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У 2022 році дзеркальних дат буде дуже багато. Найщасливіші - в лютому, 12.02 і 22.02. Ці дні можуть стати неймовірно щасливими, оскільки містять в собі багато двійок.

Нумерологи вважають, що такі дні стануть переломними для всієї цивілізації.

Яку силу матиме дзеркальна дата 12.02 і що в цей день робити категорично не можна – читайте в матеріалі нижче.

Значення двійки в датах

Дата 12.02.2022 містить в собі п'ять двійок. Двійка в нумерології вважається однією з найпотужніших цифр.

Вона спрямована на творення і появу чогось нового, це число інтуїції, рівноваги та світанку. Це символ чоловічого і жіночого начала, внутрішньої сили.

Двійка збігається з канонічним списком всіх людських достоїнств: добру вдачу, миролюбність, великодушність, тактовність, проникливість, романтизм, артистичність і почуття прекрасного.

У буддизмі двійка символізує парні елементи, а в Китаї ця цифра означає все земне і жіноче начало. У Стародавньому Єгипті талісман у формі 2 пальці використовувався для захисту від демонів.

В астрології двійка відповідає за боротьбу добра зі злом. Чим більше двійок - тим більше захисту, рівноваги та магічної позитивної енергетики. У такий день потрібно загадувати найсміливіші бажання.

Болгарська провидиця Ванга неодноразово згадувала у своїх прогнозах день з п'ятьма двійками, який стане важливим для всього людства. "Дракон викине полум'я" - говорила провидиця.

Що потрібно зробити 12.02

12 лютого стане магічним днем і буде мати значення в житті багатьох людей. А сусідство з днем всіх закоханих вказує, на яку сферу життя варто звернути особливу увагу.

За словами нумерологів, ця дата буде вдалою для проведення весільної церемонії, для зізнання в коханні або для пропозиції руки та серця.

Ці числа будуть посилювати почуття закоханих і дадуть додаткову позитивну енергетику.

  • Можна загадувати бажання, в тому числі та пов'язані з коханням
  • Починати нові відносини
  • Будувати плани на майбутнє
  • Грати весілля
  • Миритися зі своїми коханими
  • Говорити про свої почуття
  • Робити пропозицію руки та серця
  • Починати спільне життя

Що не можна робити 12.02

Цей день буде енергетично насиченим і цифри будуть посилювати всі почуття, робити їх більш яскравими.

Варто уникати прояву негативних емоцій, конфліктних ситуацій, сварок і скандалів. Не можна допускати непорозуміння з партнером.

Також потрібно бути обережніше зі своїми думками. Все задумане може швидко втілитися в життя. Потрібно налаштовуватися на позитив, мріяти про щось хороше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли і які планети будуть ретроградними у 2022 році.

А також розповідали про те, які прогнози астрологи та мольфари дали для України на 2022 рік.

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