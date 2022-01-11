Сама містична дзеркальна дата в 2022 році: що не можна робити в цей день

Нумерологи вважають, що такі дні стануть переломними для всієї цивілізації.

У 2022 році дзеркальних дат буде дуже багато. Найщасливіші - в лютому, 12.02 і 22.02. Ці дні можуть стати неймовірно щасливими, оскільки містять в собі багато двійок.

Яку силу матиме дзеркальна дата 12.02 і що в цей день робити категорично не можна – читайте в матеріалі нижче.

Значення двійки в датах

Дата 12.02.2022 містить в собі п'ять двійок. Двійка в нумерології вважається однією з найпотужніших цифр.

Вона спрямована на творення і появу чогось нового, це число інтуїції, рівноваги та світанку. Це символ чоловічого і жіночого начала, внутрішньої сили.

Двійка збігається з канонічним списком всіх людських достоїнств: добру вдачу, миролюбність, великодушність, тактовність, проникливість, романтизм, артистичність і почуття прекрасного.

У буддизмі двійка символізує парні елементи, а в Китаї ця цифра означає все земне і жіноче начало. У Стародавньому Єгипті талісман у формі 2 пальці використовувався для захисту від демонів.

В астрології двійка відповідає за боротьбу добра зі злом. Чим більше двійок - тим більше захисту, рівноваги та магічної позитивної енергетики. У такий день потрібно загадувати найсміливіші бажання.

Болгарська провидиця Ванга неодноразово згадувала у своїх прогнозах день з п'ятьма двійками, який стане важливим для всього людства. "Дракон викине полум'я" - говорила провидиця.

Що потрібно зробити 12.02

12 лютого стане магічним днем і буде мати значення в житті багатьох людей. А сусідство з днем всіх закоханих вказує, на яку сферу життя варто звернути особливу увагу.

За словами нумерологів, ця дата буде вдалою для проведення весільної церемонії, для зізнання в коханні або для пропозиції руки та серця.

Ці числа будуть посилювати почуття закоханих і дадуть додаткову позитивну енергетику.

Можна загадувати бажання, в тому числі та пов'язані з коханням

Починати нові відносини

Будувати плани на майбутнє

Грати весілля

Миритися зі своїми коханими

Говорити про свої почуття

Робити пропозицію руки та серця

Починати спільне життя

Що не можна робити 12.02

Цей день буде енергетично насиченим і цифри будуть посилювати всі почуття, робити їх більш яскравими.

Варто уникати прояву негативних емоцій, конфліктних ситуацій, сварок і скандалів. Не можна допускати непорозуміння з партнером.

Також потрібно бути обережніше зі своїми думками. Все задумане може швидко втілитися в життя. Потрібно налаштовуватися на позитив, мріяти про щось хороше.