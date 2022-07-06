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Ці рослини природним чином відлякують мурах: їх потрібно мати в саду

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Середа 06 липня 2022 21:47
Ці рослини природним чином відлякують мурах: їх потрібно мати в саду Які рослини відлякують мурах (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Мурахи можуть стати справжньою неприємністю в саду та пошкодити улюблені рослини. На щастя, їх можна позбутися, висадивши рослини, які відлякують таких комах.

Про це пише Sante Plusmag.

Щоб відігнати мурах, потрібні правильні рослини. Їх легко посадити, і вони створять приємний запах у саду.

Які рослини відганяють мурах у саду

М'ята перцева

М'ята має відлякувальну дію на мурах. Росте на сонячних або напівзатінених місцях. Грунт повинен бути вологим і багатий гумусом. Це витривала рослина, яка не потребує особливого догляду.

Щоб контролювати пишне зростання м’яти, потрібно помістити її у великий горщик, який потім пересадити в землю. Рослина потрібно буде лише регулярно обрізати.

Чебрець

Попри те, що чебрець не пахне так інтенсивно, як м’ята, він також є чудовим відлякувачем мурах. Це багаторічна рослина, що досягає у висоту близько 30 см. Найкраще росте на добре дренованому ґрунті та на сонячному місці. Взимку його необхідно захистити від морозу, накривши шаром соломи.

Майоран

Така рослина не тільки допоможе відігнати мурах у саду, але й стане гарною прикрасою дому. Рослина процвітає в теплих сонячних місцях, а ґрунт має бути родючим, водопроникним і злегка лужним pH. Вирощується як однорічна рослина, але взимку вимерзає.

Лаванда

Компоненти лаванди відлякують не тільки мурах, але й комарів, мух і кліщів. Садити лаванду потрібно в безпосередній близькості від троянд, щоб захистити їх від попелиці. Рослина процвітає в теплих, сонячних, сухих місцях і на добре дренованих вапняних ґрунтах.

Також лаванду можна посадити для ароматизації будинку. Ідеально підходить як для клумб, так і для балконів і терас.

Важливо пам’ятати, що до мурах не можна ставитися виключно як до шкідників. Їх присутність в саду також має багато переваг. Серед них:

  • харчуються паразитами;
  • завдяки мурашкам росте багато рослин, наприклад фіалки, анемони і проліски.

Раніше ми називали рослини, які допомагають у захисті від хвороб і шкідників.

Також ми писали, як позбутися від комарів раз і назавжди.

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