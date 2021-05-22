Як позбутися від комарів раз і назавжди: методи, які працюють

Комарі стають невід'ємним атрибутом другої половини весни і літа. Особливо багато неприємностей вони приносять людям під час вологої і дощової погоди. Такі умови для них є особливо комфортними і при теплій температурі повітря вони здатні довести до нервового стану кого завгодно.

Як позбутися від комарів і убезпечити себе і свій будинок від цих комах, розповіли в матеріалі видання " Сьогодні ".

Варіант 1. Гвоздика.

Гвоздика вже протягом багатьох років залишається найнадійнішим засобом від комарів. Залийте 10 штучок сухої гвоздики окропом. Дайте настоятися, поки вода не охолоне. Розпилюйте гвоздичну воду на себе, одяг або навколо себе під час відпочинку на природі.

Варіант 2. Цитрусові.

Для посилення ефекту можна використовувати відразу два засоби, які не подобаються комарам – це гвоздика і лимон. Розріжте лимон навпіл і застроміть в м'якоть гвоздику. Таку половинку можна залишити на ніч в спальні або наметі – комарів не буде гарантовано.

Варіант 3. Евкаліпт.

Комарі не люблять запах евкаліпта, тому можна використовувати його в спреї, капнути в аромалампу, в багаття. Можна масло евкаліпта нанести на шкіру або зробити бризкалку з водою, щоб убезпечити себе на природі.

Варіант 4. Гримуча суміш.

Візьміть в рівних пропорціях рослинну олію, шампунь і 9% оцет. Все гарненько змішайте і намастіть перед виходом на вулицю всі відкриті частини тіла. Перед сном цю емульсію варто змити з тіла.

Варіант 5. Ванілін.

Ще один приємний запах, який категорично не люблять комарі. Візьміть в рівних пропорціях ванілін, крем для рук і вазелін. Змішайте й отримаєте крем, з яким можна спокійно їздити на природу і не боятися укусів комарів.