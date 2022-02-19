Названо п'ять типів людей, яким категорично не можна співчувати і і надавати підтримку

Уміння співчувати, співпереживати та надавати підтримку іншій людині вважається позитивною якістю. Однак такі якості у людини люди іноді використовують у своїх корисливих цілях.

Кому категорично не варто співчувати та на кого не потрібно витрачати свої душевні сили - читайте в матеріалі нижче.

Скиглії

У будь-якому оточенні людини є типові скиглії. Це люди, у яких завжди й все погано. Емоційно здорові та сильні люди частіше самостійно справляються з важкими життєвими ситуаціями й близьким почнуть розповідати тільки в тих випадках, коли самі впоратися не можуть.

А ось скиглії люблять, коли все навколо них носяться, намагаються їм допомогти та заспокоїти. Це різновид енергетичних вампірів і деякі з них навіть не підозрюють, що такими є.

Намагайтеся триматися від людей, у яких все завжди погано, як можна далі. І не намагайтеся їм весь час допомагати. Це зіпсує вам настрій, а сили будуть витрачені даремно.

Уперті люди

Це люди, з якими неможливо сперечатися ні з якого приводу. І співчувати їм теж не варто. Вони не здатні відчути емоції іншої людини, оцінити підтримку або співчуття - їм це не дано від природи.

Якщо ви будете їм співпереживати, співчувати та підтримувати - подяки ви не дочекаєтеся.

Панікери

Такі люди досить нешкідливі, але і з ними потрібно спілкуватися певним чином. Паніка може проявлятися не тільки у важких ситуаціях, але і з будь-якого приводу. Однак такі емоції дуже заразливі й ваші спроби співпереживання можуть їх тільки погіршити.

У такі моменти панікери перестають адекватно сприймати світ і те, що відбувається, а ваша підтримка здатна їх повністю вивести з нормального мислення. І ваше бажання співчувати та допомогти для них шкідливі. Все, чим ви можете допомогти - навчити боротися зі стресом.

Критика

Такі люди критикують абсолютно все. Якщо ви будете поруч у складній ситуації - вони розкритикують вас за неправильну допомогу. Відійдете в сторону - піддаєтеся критиці за байдужість. Не варто витрачати час і нерви на таких людей.

Енергетичні вампіри

Існують люди, які викликають жалість до себе витонченими маніпуляціями. Їм потрібно, щоб поруч знаходилися добровільні помічники та співчуваючі. Співпереживання, співчуття, бажання допомогти - цими емоціями вони харчуються, щоб отримати силу.

Енергетичні вампіри - дуже токсичні та небезпечні люди, від яких потрібно триматися якнайдалі.