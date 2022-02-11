Психологи розповіли, які теми не варто обговорювати з подругами: буде тільки гірше

Близькі друзі завжди поруч і коли відбувається щось неприємне, дуже хочеться поділитися з ними своїми переживаннями. Але психологи вважають, що існує кілька заборонених тем, які не варто обговорювати зі своїми подругами.

Що не варто розповідати своїм друзям і чому – читайте нижче.

Вашу подругу або друга зраджують

Багато людей вважають, що потрібно відкривати очі на подібні речі, але є і прихильники того, що не варто лізти в чуже особисте життя.

І психологи солідарні з другими: якщо ви побачили чоловіка своєї подруги на сайті знайомств або випадково зустріли дружину однокласника в кафе з іншим чоловіком – не варто це обговорювати. І справа не в тому, що ви зраджуєте своїх друзів.

По-перше, ви можете не знати всієї ситуації до кінця. А ваше втручання не буде розцінено як допомога, воно отруїть ваші відносини з одним.

По-друге, ваші друзі можуть про такі ситуації навіть не здогадуватися, а ось впускати когось в сімейні конфлікти у них точно в плани не входило.

По-третє, ви не зможете залишатися осторонь від суто особистого конфлікту, оскільки ви стали свідком і учасником. А значить, всі страждання, депресії, довгі розмови та інші наслідки – стане частиною вашої рятувальної місії.

Ну і по-четверте, ви станете гонцом, який приніс погані новини. А за старих часів від них позбавлялися.

Ваша зрада

У житті трапляється всяке. І абсолютні дурниці - набагато частіше, ніж нам здається. І дружба часом закінчується, з найрізноманітніших причин. І в важких ситуаціях або під впливом алкоголю люди можуть поводитися непередбачувано.

Не судіть людей по собі, ваша таємниця буде важливою тільки для вас. А для когось вона такою не буде і ваша близька подруга однією фразою може знищити вашу сім'ю і багато іншого. Тому такі ситуації тримайте в секреті навіть від найвірніших подруг.

Чужі таємниці

Жіночі зустрічі часом супроводжуються обговоренням життя спільних знайомих. І добре, коли ви говорите про заміжжя, пропозиції руки та серця і народження дітей. Але людям цікавіше "смажені" факти - розлучення, сварки, фізичні недоліки та інші неприємні тонкощі.

Якщо вже вам довірили чужу таємницю - тримайте її при собі, навіть якщо дуже хочеться з кимось поділитися. Це характеризує вашу порядність і надійність.

Тим більше сьогодні учасниці пліток з вами немає, а наступного разу в компанії не буде вас, і хтось точно проговориться. І ви отримаєте ворога.

Фінансові питання

Будь-яка багаторічна дружба здатна дуже швидко розвалитися через грошові питання. Не варто обговорювати свої доходи або витрати. Особливо, якщо ви працюєте в одній компанії або сфері й ваша подруга явно отримує менше.

Повірте, якщо ви або ваш чоловік добре заробляєте і можете собі дозволити набагато більше за інших подруг, вам будуть заздрити. А ваші розповіді про круті поїздки та покупки призведуть тільки до зменшення кількості зустрічей з подругами.

Не варто особливо розповідати й про проблеми з грошима. Можливо, подруги захочуть вам допомогти. Але пізніше це обернеться неприємними ситуаціями. Вас почнуть вважати бідною сиріткою і приховувати від вас певні заходи, щоб ви не засмучувалися. А це теж призведе до віддалення.