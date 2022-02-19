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Названы пять типов людей, которым категорически нельзя сочувствовать и и оказывать поддержку

Новина українською →
Суббота 19 февраля 2022 12:39
Названы пять типов людей, которым категорически нельзя сочувствовать и и оказывать поддержку Фото: Каким людям не стоит сочувствовать и оказывать поддержку (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Умение сочувствовать, сопереживать и оказывать поддержку другому человеку считается положительным качеством. Однако такие качества у человека люди иногда используют в своих корыстных целях.

Кому категорически не стоит сочувствовать и на кого не нужно тратить свои душевные силы - читайте в материале ниже.

Нытики

В любом окружении человека есть типичные нытики. Это люди, у которых всегда и все плохо. Эмоционально здоровые и сильные люди чаще самостоятельно справляются с тяжелыми жизненными ситуациями и близким начнут рассказывать только в тех случаях, когда сами справиться не могут.

А вот нытики любят, когда все вокруг них носятся, пытаются им помочь и успокоить. Это разновидность энергетических вампиров и некоторые из них даже не подозревают, что такими являются.

Старайтесь держаться от людей, у которых все всегда плохо, как можно дальше. И не пытайтесь им все время помогать. Это испортит вам настроение, а силы будут потрачены впустую.

Упертые люди

Это люди, с которыми невозможно спорить ни по какому поводу. И сочувствовать им тоже не стоит. Они не способны почувствовать эмоции другого человека, оценить поддержку или сочувствие - им это не дано от природы.

Если вы будете им сопереживать, сочувствовать и поддерживать - благодарности вы не дождетесь.

Паникеры

Такие люди довольно безобидные, но и с ними нужно общаться определенным образом. Паника может проявляться не только в трудных ситуациях, но и по любому поводу. Однако такие эмоции очень заразительны и ваши попытки сопереживания могут их только усугубить.

В такие моменты паникеры перестают адекватно воспринимать мир и происходящее, а ваша поддержка способна их полностью вывести из нормального мышления. И ваше желание сочувствовать и помочь для них вредны. Все, чем вы можете помочь - научить бороться со стрессом.

Критики

Такие люди критикуют абсолютно все. Если вы будете рядом в сложной ситуации - они раскритикуют вас за неправильную помощь. Отойдете в сторону - подвергнетесь критике за безразличие. Не стоит тратить время и нервы на таких людей.

Энергетические вампиры

Существуют люди, которые вызывают жалость к себе изощренными манипуляциями. Им нужно, чтобы рядом находились добровольные помощники и сочувствующие. Сопереживание, сочувствие, желание помочь - этими эмоциями они питаются, чтобы получить силу.

Энергетические вампиры - очень токсичные и опасные люди, от которых нужно держаться как можно дальше.

Напомним, ранее мы писали о том, почему вы не можете построить близкие и доверительные отношения с людьми.

А также рассказывали о том, какие темы не стоит обсуждать даже с самыми близкими подругами.

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