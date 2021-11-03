Названо продукти, від яких хочеться спати: вони знижують активність

Під час приймання деякої їжі може відпасти бажання працювати та знизитись активність. Тому в такому випадку нічого не хочеться, окрім як поспати. Все через продукти, які потрібно уникати, аби в обід не тягнуло до ліжка.

Які продукти викликають сонливість та втому, розповіла нутриціологиня Анна Кашпур на своїй сторінці в Instagram .

Молочні продукти

За її словами, молочні продукти легко перетворюються у дитячому та підлітковому віці. Однак, з роками у багатьох може виникнути непереносність лактози. Тому внаслідок цього може виникати втомлюваність і сонливість.

Молоко може викликати сонливість (фото: pexels)

Банани

У цьому фрукті міститься магній, який допомагає розслабити м`язи. Однак, коли магнію стає вже занадто багато, людину накриває втомлюваність. Також може навіть уповільнюватись пульс.

Банани викликають сонливість (pexels)

Горіхи

Зокрема, мигдаль багатий триптофаном – гормону сну. Але крім цього в мигдалі міститься магній, який знижує напругу м'язів. Саме магній призначають вагітним при судомах в литках. Так чи інакше, але ці горіхи викличуть у вас сонливість.

Горіхи викликають сонливість (pexels)

Кава

Цей напій відомий своїм бадьорливим ефектом, однак він може працювати й навпаки. Річ у тому, що кава надто зневоднює організм, тому і знижується концентрація уваги та з'являється слабкість.

Фахівець радить випивати 1-2 склянки води після кави для того, щоб відновити водяний баланс. Однак, для бадьорості краще за все випити чашку зеленого чаю.

Кава викликає сонливість (pixabay)