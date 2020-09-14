Названо продукти, які треба їсти на ніч: не переплутайте

Які продукти, які можна їсти на ніч (ілюстративне фото: freepik.com)

Медики радять не сильно наїдатися на ніч

Лікарі розповіли, які продукти можна і навіть потрібно їсти на ніч. Крім того, що кожен із цих продуктів має корисні мікроелементи та жири, які відповідають за відновлення організму, ці продукти сприяють появі сонливості та зміцненню сну. Які головні 4 продукти варто включити у вечерю, щоб добре спати – читайте нижче.

Медики уточнюють: мелатонін не утворюється природним шляхом в організмі, його можна отримати тільки при прийомі їжі. Це означає, що для того, щоб гарно спати, необхідно харчуватися. Які саме продукти допоможуть зміцнити сон:

Банани. Банани містять калій і магній, які природним чином розслаблюють м'язи. Крім того, ці фрукти багаті триптофаном – речовиною, що стимулює вироблення серотоніну і мелатоніну. Мелатонін, відомий як "гормон сну", своєю чергою, відповідальний за регуляцію сну і володіє антиоксидантними властивостями.

Банани містять калій і магній, які природним чином розслаблюють м'язи. Крім того, ці фрукти багаті триптофаном – речовиною, що стимулює вироблення серотоніну і мелатоніну. Мелатонін, відомий як "гормон сну", своєю чергою, відповідальний за регуляцію сну і володіє антиоксидантними властивостями. Яйця. Варені яйця містять багато білка, який позитивно впливає на сон. Через високий вміст білка варені яйця позитивно впливають на сон і, крім цього, успішно допомагають боротися з кислотним рефлюксом, симптомом якого є печія, що не дає спокійно спати по ночах. При цьому лікарі відзначають, що варені яйця вранці ніяк не буде хилити в сон людину. Вживання яєчні з тостами або іншою їжею, багатою на вуглеводи, не призведе тільки до насичення і наповнення силами.

Варені яйця містять багато білка, який позитивно впливає на сон. Через високий вміст білка варені яйця позитивно впливають на сон і, крім цього, успішно допомагають боротися з кислотним рефлюксом, симптомом якого є печія, що не дає спокійно спати по ночах. При цьому лікарі відзначають, що варені яйця вранці ніяк не буде хилити в сон людину. Вживання яєчні з тостами або іншою їжею, багатою на вуглеводи, не призведе тільки до насичення і наповнення силами. Мигдаль. Цей горіх багатий білком, а також містить солідну дозу магнію, що сприяє хорошому сну і м'язовій релаксації. Жменя мигдалю (не перестарайтеся, він також містить багато жиру) або бутерброд з мигдальним маслом — відмінні засоби для боротьби з безсонням.

Цей горіх багатий білком, а також містить солідну дозу магнію, що сприяє хорошому сну і м'язовій релаксації. Жменя мигдалю (не перестарайтеся, він також містить багато жиру) або бутерброд з мигдальним маслом — відмінні засоби для боротьби з безсонням. Лосось. Більшість сортів риби (особливо лосось) містить вітамін B6, необхідний для синтезу мелатоніну в організмі.

Також медики не рекомендують вживати на ніч їжу в смаженому або копченому вигляді.

Також медики попереджають, що перед сном, а краще після 18:00, варто обмежити вживання чорного і зеленого чаю, кави та інших продуктів, що містять кофеїн у своїй основі.

При цьому зовсім не потрібно їсти ці продукти надмірно, щоб викликати сонливість. При регулярній безсонні необхідно усунути стресові фактори й збільшити фізичне навантаження в першій половині дня, зазначають лікарі. Якщо симптоми безсоння спостерігаються понад 2 тижні – варто звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що раніше дієтологи назвали найбільш корисний для здоров'я продукт.