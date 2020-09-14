Названы продукты, которые нужно есть на ночь: не перепутайте

Какие продукты которые можно есть на ночь (иллюстративное фото: freepik.com)

Медики советуют не наедаться сильно на ночь

Врачи рассказали, какие продукты можно и даже нужно есть на ночь. Помимо того, что каждый из этих продуктов обладает полезными микроэлементами и жирами, отвечающими за восстановление организма, эти продукты способствуют появлению сонливости и укреплению сна. Какие главные 4 продукта стоит включить в ужин, чтобы хорошо спать – читайте ниже.

Медики уточняют: мелатонин не образуется естественным путем в организме, его можно получить только при приеме пищи. Это означает, что для того, чтобы хорошо спать, необходимо питаться. Какие продукты помогут укрепить сон:

Бананы. Бананы содержат калий и магний, которые естественным образом расслабляют мышцы. Кроме того, данные фрукты богаты триптофаном – веществом, стимулирующим выработку серотонина и мелатонина. Мелатонин, известный как "гормон сна", в свою очередь, ответственен за регуляцию сна и обладает антиоксидантными свойствами.

Бананы содержат калий и магний, которые естественным образом расслабляют мышцы. Кроме того, данные фрукты богаты триптофаном – веществом, стимулирующим выработку серотонина и мелатонина. Мелатонин, известный как "гормон сна", в свою очередь, ответственен за регуляцию сна и обладает антиоксидантными свойствами. Яйца. Вареные яйца содержат много белка, который положительно влияет на сон. Из-за высокого содержания белка вареные яйца положительно влияют на сон и, помимо этого, успешно помогают бороться с кислотным рефлюксом, симптомом которого является изжога, не дающая спокойно спать по ночам. При этом врачи отмечают, что вареные яйца утром никак не будут клонить человека в сон. Употребление яичницы с тостами или другой углеводной пищей на завтрак приведет только к насыщению и наполнению силами.

Вареные яйца содержат много белка, который положительно влияет на сон. Из-за высокого содержания белка вареные яйца положительно влияют на сон и, помимо этого, успешно помогают бороться с кислотным рефлюксом, симптомом которого является изжога, не дающая спокойно спать по ночам. При этом врачи отмечают, что вареные яйца утром никак не будут клонить человека в сон. Употребление яичницы с тостами или другой углеводной пищей на завтрак приведет только к насыщению и наполнению силами. Миндаль. Этот орех богат белком, а также содержит солидную дозу магния, способствующего хорошему сну и мышечной релаксации. Горсть миндаля (не переусердствуйте, он также содержит много жира) или бутерброд с миндальным маслом — отличные средства для борьбы с бессонницей.

Этот орех богат белком, а также содержит солидную дозу магния, способствующего хорошему сну и мышечной релаксации. Горсть миндаля (не переусердствуйте, он также содержит много жира) или бутерброд с миндальным маслом — отличные средства для борьбы с бессонницей. Лосось. Большинство сортов рыбы (особенно лосось) содержит витамин B6, необходимый для синтезирования мелатонина в организме.

Также медики не рекомендуют употреблять на ночь пищу в жареном или копченом виде.

Также медики предупреждают, что перед сном, а лучше после 18:00, стоит ограничить употребление черного и зеленого чай, кофе и других продуктов, содержащих кофеин в своей основе.

При этом совсем не нужно есть эти продукты чрезмерно, чтобы вызвать сонливость. При регулярной бессоннице необходимо устранить стрессовые факторы и увеличить физическую нагрузку в первой половине дня, отмечают врачи. Если симптомы бессонница наблюдаются более 2 недель – стоит обратиться к врачу.

Напомним, что ранее диетологи назвали самый полезный для здоровья продукт.