Топ-9 продуктів для відмінного сну: корисний список дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що з'їсти ввечері для міцного і здорового сну

Здоровий і повноцінний сон – запорука гарного самопочуття, працездатності та злагодженої роботи організму на весь день. Що ж потрібно включити в раціон, щоб добре відпочити вночі і не мучитись безсонням? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Ольга Безугла.

Щоб нервова система змогла перейти в "сплячий режим", потрібні певні хімічні речовини. Основна з них - мелатонін (гормону сну). Настав час дізнатися, що приготувати на вечерю, щоб заснути богатирським сном.

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Ківі. Ківі називають гормоном щастя і саме він перетвориться в мелатонін. Якщо у вас безсоння і часто "здають нерви", можливо, вам не вистачає вітаміну В9 (фолієвої кислоти). Одним із симптомів його недоліку є саме порушення сну. Ківі повністю задовольняє добову потребу у вітаміні і допомагає заснути.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вишня. Відмінний варіант для дітей і дівчат на дієті. Вишня/вишневий сік - джерело мелатоніну. Ця ягода збільшує тривалість сну і його якість, допомагаючи спати до ранку без постійних пробуджень.

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Бобові. Мелатонін - ще один привід вживати боби регулярно. Найбільше гормону сну в стручкової квасолі.

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Мигдаль і фісташки. Любите поклацати горішками перед сном? Один пакетик з горішками доставить в організм потрібну кількість мелатоніну. А ще, в мигдалі є корисний для мозку фосфор, магній і вітамін B2. Вони заспокоять нервову систему і ви легко налаштовані на сон.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Банани. Багаті триптофаном. Ця амінокислота, необхідна мозку для продукції серотоніну і мелатоніну. Тому банани перед сном допомагають зняти тривожність, яка накопичилася за день, і швидше заснути.

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Яйця і риба. Не варто забувати, що мелатонін є в тваринних продуктах, адже тварини теж сплять. Якщо з'їдати 300 грам атлантичної тріски 3 рази на тиждень, можна заснути на 10 хвилин швидше і не крутитися в ліжку. Тріска ще й поповнює дефіцит вітаміну D. Цей "сонячний вітамін" покращує якість сну.

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Вино. Французи відрізняються відмінним здоров'ям, адже вино на вечерю у них - звична справа, особливо до риби. Вино відрізняється від інших спиртних напоїв. У невеликій кількості воно допомагає заснути, завдяки вмісту мелатоніну.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Оливкова олія холодного віджиму. Холодний віджим - це особлива технологія, яка дозволяє під пресом отримати з насіння масло, не нагріваючи його до високих температур. При гарячому віджиманні корисні речовини, в тому числі і мелатонін руйнуються.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Олена Піддубна розповіла, які продукти не варто поєднувати під час одного прийому їжі.