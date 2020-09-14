ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Дієтологи назвали найкорисніший для здоров'я продукт: коштує копійки

Понеділок 14 вересня 2020 10:23
Дієтологи назвали найкорисніший для здоров'я продукт: коштує копійки
Названий найкорисніший продукт для здоров'я (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Дієтологи розповіли про суперпродукт, який не тільки корисний, але і доступний кожному

Дієтологи назвали найкорисніший для здоров'я людини продукт, який містить більшість необхідних для здоров'я елементів. Мова йде про звичайні курячі яйця.

До такого висновку прийшли в Академічному центрі медичних наук в Далласі, пише Сursorinfo.

Фахівці кажуть, що в яйцях міститься величезне багатство вітамінів і мінералів. Крім усього іншого, в них є холін, залізо, тваринний білок та цинк, фолієва кислота та вітамін B12.

Регулярно вживаючи курячі яйця можна регулювати апетит, поліпшити здоров'я і функціонування мозку.

Вживання продукту також сприяє збереженню зору і зміцненню кісток.

А для вагітних яйця корисні тим, що вони можуть захистити плід від вроджених дефектів.

Зазначимо, що до початку осені курячі яйця впали в ціні. Тепер десяток в супермаркеті можна купити за близько 18-20 гривень. Але корисніше всього вважаються домашні яйця - вони коштують дорожче, однак при цьому смачніше.

Раніше ми писали, що лікарі назвали найбільш шкідливі для організму консерви, які можуть відправити вас в лікарню.

Також повідомлялося, що фітнес-тренер назвав ідеальний сніданок для швидкого схуднення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя здоровье
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся