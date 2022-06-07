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Ці три причини відіб'ють у вас бажання спати з мокрим волоссям: ви здивуєтеся, але це небезпечно!

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Вівторок 07 червня 2022 22:17
Ці три причини відіб'ють у вас бажання спати з мокрим волоссям: ви здивуєтеся, але це небезпечно! Фото: Чому не можна спати з мокрим волоссям (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Іноді після вечірнього душу дуже хочеться лягти в ліжко з мокрим волоссям або прямо в рушник на голові. Особливо, якщо у вас був довгий день і ви дуже втомилися. Але робити так не рекомендуємо, бо наслідки можуть бути дуже сумні.

Чому не можна лягати спати з мокрим волоссям, розповіли в "НашаМама"

Сон з мокрим волоссям може привести до дуже сумних наслідків - від різних захворювань шкіри на голові до випадання волосся.

1. Зростання бактерій

Коли ви спите на мокрому волоссі, особливо, якщо вони у вас густі й довгі - тепло від вашої голови та вода створюють вологу. А це ідеальне середовище для виникнення різних мікроорганізмів, які починають швидко розмножувати бактерії та грибки - на подушці, волоссі та шкірі голови.

2. Грибкові інфекції

Сон з мокрим волоссям може збільшити ризик виникнення грибкових інфекцій шкіри голови. Одним з таких грибків, які можуть рости в це вологому середовищі - Malassezia. Від цього грибка з'являється велика кількість лупи або дерматит.

3. Випадання волосся

Мокре волосся більш крихке та ламке, тому воно більш схильне до посічених кінчиків. Перекидання мокрого волосся, коли ви повертаєтеся уві сні, може викликати тертя. А це зробить ваше волосся ще більш сприйнятливими до ламкості.

Тому постарайтеся перед сном обов'язково підсушити волосся феном або природним шляхом. Вибирайте рушники, які швидко вбирають воду, а наволочки змініть на шовкові - вони зменшують тертя.

До речі, раніше ми писали про те, чому не варто виривати сиве волосся і до чого це може привести.

А також розповідали про те, які звички призводять до псування вашого волосся.

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