Названі області України, де не пом'якшать карантин

Карантин в Україні не пом'якшать майже у всіх областях. Станом на 21 вересня до ослаблення обмежень готові тільки два регіони. При цьому в інших областях показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів істотно вище норми. В яких областях пом'якшення карантину не очікується – читайте нижче.

У МОЗ повідомляють, що рівень захворюваності, що дозволяє зняти ряд карантинних обмежень, спостерігається тільки у Кіровоградській та Херсонській областях. В результаті карантинні обмеження залишаться на колишньому рівні в наступних містах і регіонах:

Київ

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Варто відзначити, що в нормі індекс захворюваності не повинен перевищувати понад 40 осіб на 100 жителів. У Києві даний критерій становить 151,2, у Тернопільській області - 390,9, в Чернівецькій - 210,4 Всього в Україні станом на 21 вересня зафіксовано понад 178 тисяч випадків зараження інфекцією коронавирусной.

Дотримання карантинних норм, включаючи збереження соціальної дистанції та правильне використання маски здатні сильно знизити захворюваність коронавірусом, в результаті чого уряд зможе поступово знімати карантинні обмеження в регіонах. Про це під час кожного з брифінгів повідомляв глава МОЗ Максим Степанов.

Нагадаємо, що Ніжину дозволили запустити громадський транспорт, попри "червону зону".

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