Названы области Украины, где не смягчат карантин

Карантин в Украине не смягчат почти во всех областях. По состоянию на 21 сентября к ослаблению ограничений готово только два региона. При этом в остальных областях показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней существенно выше нормы. В каких областях смягчение карантина не ожидается – читайте ниже.

В Минздраве передают, что уровень заболеваемости, позволяющий снять ряд карантинных ограничений, наблюдается только в Кировоградской и Херсонской областях. В результате карантинные ограничения останутся на прежнем уровне в следующих городах и регионах:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Полтавская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Стоит отметить, что Стоит отметить, что в норме индекс заболеваемости не должен превышать более 40 человек на 100 жителей. В Киеве данный критерий составляет 151,2, в Тернопольской области - 390,9, в Черновицкой - 210,4. Всего в Украине по состоянию на 21 сентября зафиксировано более 178 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Соблюдение карантинных норм, включая сохранение социальной дистанции и правильное использование маски способны сильно снизить заболеваемость коронавирусом, в результате чего правительство сможет постепенно снимать карантинные ограничения в регионах. Об этом во время каждого из брифингов сообщал глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним, что Нежину разрешили запустить общественный транспорт, несмотря на "красную зону".

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