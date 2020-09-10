Названо найпотужніший у світі смартфон: ціна в Україні - захмарна

За найпотужніший у світі смартфон доведеться викласти чималу суму
За звання найкращого смартфона другої половини 2020 року бореться одразу декілька потужних телефонів Android. І кращим з кращих визнано ROG Phone 3 з процесором Snapdragon 865 Plus - новий ігровий телефон Asus.
На відміну від Snapdragon 855 Plus, 865-й визнаний більш потужним і по праву займає першу сходинку в рейтингу antutu.com.
Вартість ROG Phone 3 в Україні становить 39940 грн.
ROG Phone 3 посів першу сходинку із загальним результатом 615 289 балів. Аналітики вважають, що смартфон, як і його попередник з процесором Snapdragon 855 Plus, може протриматися на першій сходинці кілька місяців поспіль.
На другому місці рейтингу OnePlus 8 Pro, яке він займає з липня. Третю позицію тримає Find X2 Pro 12.
Рейтинг найкращих смартфонів (скрін: antutu.com)
Характеристики Asus Rog Phone 3:
Розміри телефону: 171 x 78 x 9.9 мм, вага 240 гр. До комплекту входить USB-C кабель, зарядний пристрій, коробка.
ROG Phone 3 (фото: ixbt.com)
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