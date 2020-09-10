Названо найпотужніший у світі смартфон: ціна в Україні - захмарна

Названий найпотужніший у світі смартфон (фото: pixabay.com)

За найпотужніший у світі смартфон доведеться викласти чималу суму

За звання найкращого смартфона другої половини 2020 року бореться одразу декілька потужних телефонів Android. І кращим з кращих визнано ROG Phone 3 з процесором Snapdragon 865 Plus - новий ігровий телефон Asus.

На відміну від Snapdragon 855 Plus, 865-й визнаний більш потужним і по праву займає першу сходинку в рейтингу antutu.com.

Вартість ROG Phone 3 в Україні становить 39940 грн.

ROG Phone 3 посів першу сходинку із загальним результатом 615 289 балів. Аналітики вважають, що смартфон, як і його попередник з процесором Snapdragon 855 Plus, може протриматися на першій сходинці кілька місяців поспіль.

На другому місці рейтингу OnePlus 8 Pro, яке він займає з липня. Третю позицію тримає Find X2 Pro 12.

Рейтинг найкращих смартфонів (скрін: antutu.com)

Характеристики Asus Rog Phone 3:

процесор Snapdragon 865,

6.59-дюймовий AMOLED capacitive екран,

роздільна здатність 2340 x 1080px,

щільність пікселів на дюйм: 391 ppi,

оперативна пам'ять 12ГБ,

внутрішня пам'ять 256ГБ,

батарея 5800мА.

Розміри телефону: 171 x 78 x 9.9 мм, вага 240 гр. До комплекту входить USB-C кабель, зарядний пристрій, коробка.

ROG Phone 3 (фото: ixbt.com)

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