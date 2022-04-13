Вчені назвали український овоч суперпродуктом, який допоможе вижити людству

Вчені розповіли про овоч, який при теоретичній відсутності іншої їжі зміг би стати універсальною їжею для людства. Йдеться про улюблену українцями картоплю. Чим же звичний нам коренеплід такий універсальний?

За словами фахівця, харчуватися в основному м'ясом - недобре. Воно багате жиром і білком, але не містить вуглеводів, багатьох вітамінів і харчових волокон. Це може стати причиною розвитку хронічних хвороб.

Недолік вуглеводів може призвести до таких симптомів, як низький рівень цукру в крові, слабкість кінцівок, втома і так далі.

Нестача харчових волокон може викликати шлунково-кишкові захворювання, такі як шлунково-кишкові розлади, розлад шлунка і так далі.

Також не можна їсти тільки хліб, крупи, овочі або фрукти, хоча ці продукти багаті вуглеводами і вітамінами, в них недостатньо жирів і білків.

Недолік білків і жирів в організмі може викликати недоїдання, зниження імунітету і резистентності.

Якщо їсти тільки картоплю

Вчені вважають, що якби люди їли тільки один продукт, картопля була б єдиним способом вижити.

Картопля багата вуглеводами, харчовими волокнами, в той же час картопля також містить багато білка, невелику кількість жиру, різноманітні вітаміни і мінерали.

Вживаючи тільки картоплю, можна задовольнити різні харчові потреби людського організму.