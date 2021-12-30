Названо напої, які краще ніколи не замовляти у літаку: причина вас здивує

Яких напоїв потрібно уникати

Зазначається, що на висоті тіло людини часто почувається не найкращим чином – тому варто обирати тільки ті рідини, які йому не нашкодять.

Коктейль Кривава Мері

Такий напій містить багато солі. Це призведе до затримки води в організмі. Тому під час перельоту ваші кінцівки можуть набрякати.

Дієтична кока-кола

Так, дієтичну кока-колу наливають з маленьких пляшок або залізних банок. Зокрема, коли її відкривають, то утворюється величезна кількість піни і в цьому винен низький тиск на борту.

Бортпровідникам не зручно наливати цей напій, їм доводиться довго чекати, поки піна спаде, аби налити повну склянку.

Чай або кава

Ці напої зневоднюють організм під час польоту.

Алкоголь

Якщо ви вирішили випити трохи спиртного під час польоту, то краще відкласти це бажання на потім.

Все тому, що алкоголь сильно зневоднює організм.

Вода з резервуара

В польоті радять пити тільки воду із пляшок. Все тому, що вода в резервуарах може бути непридатною для пиття, адже їх далеко не завжди чистять.