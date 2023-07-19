Названы знаки Зодиака, которые считаются самыми умными: кто эти гении

Близнецы

Покровитель Близнецов - Меркурий. В астрологии Меркурий считается планетой умственной деятельности. Именно благодаря этому представители этого знака могут обладать светлым умом и ярким интеллектом.

Главное преимущество Близнецов - способность быстро усваивать информацию и принимать решения.

Телец

Телец не пытается поражать окружение своими интеллектуальными способностями. Многим может поначалу показаться, что представители этого знака Зодиака - недалекие люди, однако это совсем не так.

Чем больше вы будете узнавать о Тельце, тем больше понимать, насколько он умен.

Дева

Девы обладают аналитическим складом ума и внимательны к деталям. Они хорошо анализируют информацию, поэтому ввести их в заблуждение очень сложно.

Знания, получаемые Девами, они пытаются применить на практике. Среди представителей этого знака много врачей, юристов, архитекторов.

Козерог

Козерогу приходится прикладывать больше стараний, чем Близнецам, Тельцу и Деве, чтобы информация хорошо усваивалась. Некоторые считают Козерогов ботанами, но они не обращают на это внимание. Главное - развитие.

Козероги часто ориентируются на авторитетов, поэтому им не всегда хватает собственного мнения. Останьтесь со своими мыслями наедине, поразмышляйте и все будет хорошо.

Водолей

Планета Уран наделила Водолеев острым умом. Главное - уметь им пользоваться. Представители этого знака всегда находят нестандартные решения задач.

Также, кажется, что они на одну ступеньку ближе к будущему, чем другие.