Названо знаки Зодіаку, які вважаються найрозумнішими: хто ці генії

Близнюки

Покровитель Близнюків - Меркурій. В астрології Меркурій вважається планетою розумової діяльності. Саме завдяки цьому представники цього знака можуть володіти світлим розумом та яскравим інтелектом.

Головна перевага Близнюків - здатність швидко засвоювати інформацію та приймати рішення.

Телець

Телець не намагається вражати оточення своїми інтелектуальними здібностями. Багатьом може спочатку здатися, що представники цього знака Зодіаку - недалекі люди, однак це зовсім не так.

Чим більше ви будете дізнаватися про Тельця, тим більше розуміти, наскільки він розумний.

Діва

Діви володіють аналітичним складом розуму та уважні до деталей. Вони добре аналізують інформацію, тому ввести їх в оману вкрай складно.

Знання, які отримують Діви, вони намагаються застосувати на практиці. Серед представників цього знака багато лікарів, юристів, архітекторів.

Козеріг

Козерогу доводиться прикладати більше старань, ніж Близнюкам, Тельцю та Діві, щоб інформація добре засвоювалася. Деякі вважають Козерогів ботанами, але вони не звертають на це увагу. Головне - розвиток.

Козероги часто орієнтуються на авторитетів, тому їм не завжди вистачає власної думки. Залиштеся зі своїми думками наодинці, поміркуйте та все буде добре.

Водолій

Планета Уран наділила Водоліїв гострим розумом. Головне - вміти ним користуватися.

Представники цього знаку завжди знаходять нестандартні рішення завдань. Також здається, що вони на одну сходинку ближче до майбутнього, ніж інші.