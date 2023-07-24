Названы "полезные" привычки, которые на самом деле вредны: список

Чтобы поддерживать здоровье в хорошем состоянии, следует обращать внимание не только на то, что вы пьете и едите, а также на свои привычки. Часто мы слышим, что нужно пить много воды и тренироваться утром, однако оказалось, что такие привычки на самом деле только вредят.

О "полезных" привычках, которые на самом деле вредны, рассказали в популярном издании Realbuzz.

Пить много воды

Мы часто слышим по телевидению и в интернете, что необходимо выпивать восемь стаканов воды в день. Однако на самом деле нет научных доказательств, подтверждающих эту рекомендацию.

К тому же употребление избыточного количества воды опасно, поскольку это приводит к снижению концентрации соли в крови. Пейте воду столько, сколько вам нужно, не пытайтесь делать это через силу.

Обсуждать проблемы

Когда вы обсуждаете свои проблемы, единственным плюсом является то, что вы можете услышать точку зрения своего собеседника.

Однако когда вы рассказываете о своих неурядицах, ваш мозг снова фокусируется на имеющихся проблемах, что может привести к тревожности, стрессовым расстройствам и депрессии.

В следующий раз, когда возникнет проблема, обязательно обсудите ее с другом, но попытайтесь сосредоточиться на ее решении, а не просто поговорить.

Сладкие напитки и разные коктейли

Коктейли очень часто содержат много рафинированного сахара, который действительно вреден и даже вызывает зависимость. Чтобы извлечь максимум пользы из сладких напитков, лучше употреблять продукт из натуральных фруктовых соков, а не сиропов.

Трудные тренировки утром

На самом деле, тяжелые тренировки рано утром могут поставить под угрозу иммунную систему и повысить риск бактериальных и вирусных инфекций у спортсменов.

Хотя утренняя пробежка или легкое упражнение вряд ли подвергнут вас риску, однако лучше отложить более тяжелые тренировки на более позднее время дня.

Прием пищевых добавок

Очевидно, что питательные вещества необходимы организму. Однако высокие дозы витаминных добавок, например железо, магний и витамин В6, увеличивают уровень смертности среди пожилых женщин, тогда как чрезмерный прием витамина Е может увеличить риск рака простаты у мужчин.

Некоторым людям, конечно, необходимо принимать витамины, например , тем, у кого низкий уровень витамина D, или веганам, у которых может быть дефицит витамина B12. Однако для большинства людей лучшим подходом является сбалансированное питание, из которого можно получить все необходимые питательные вещества.

Употребление только нежирной пищи

Когда человек хочет избавиться от лишних килограммов или просто сбалансировано питаться, он начинает избегать продуктов с высоким содержанием жирности.