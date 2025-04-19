Назван возраст, в котором надо прекратить пить алкоголь - иначе потеряете память

Что говорит доктор Ричард Рестак об алкоголе?

В первую очередь следует учитывать, что специалист ориентируется, конечно, на потребление алкоголя, а не на безалкогольные напитки. Если алкоголь употребляется регулярно, существует ряд рисков, которые могут сильно сказаться на организме со временем.

Возраст, в котором, по мнению этого врача, следует уменьшить или прекратить потребление алкоголя - это возраст от 65 лет. При входе в эту возрастную категорию организм начинает более заметно терять нейроны и алкоголь может ускорить этот процесс. Кроме того, чрезмерное употребление алкогольных напитков может повредить память и другие когнитивные функции; то, что с возраста, установленного Ричардом, уже происходит естественно и может ухудшить его.

Все эти последствия чрезмерного употребления алкоголя могут привести к деменции. По этим причинам лучше всего, если вы близки к этому возрасту, рассмотреть вопрос об употреблении безалкогольного пива, виноградного сока или уменьшить потребление, если вы часто употребляете алкоголь.

Рекомендации врача

В зависимости от конкретного случая и зависимости от алкоголя, некоторые рекомендации будут более или менее целесообразными, чем другие. С одной стороны, следует учитывать, что с 65-70 лет необходимо прекратить употребление алкоголя или свести его к минимуму. Как мы уже отмечали ранее, алкоголь в этом возрасте может быть намного вреднее из-за физического и психического ухудшения.

С другой стороны, важно отметить, что потребление алкоголя не является полезным само по себе, как свойства пива или вина. Это может показаться сложным для понимания, но если вы можете воспользоваться преимуществами этих напитков, не включая алкоголь, делайте это.

Это будет намного полезнее для вас и вашего здоровья. Если кто-то вокруг нас вызывает беспокойство и чрезмерное употребление алкоголя, мы должны помочь им найти выход, особенно если они уже испытывают последствия этого.