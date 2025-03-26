Названы виды тренировок, которые стоит выполнять женщинам после родов

Какие упражнения выполнять женщинам после рождения ребенка

Новоиспеченным мамам следует выполнять не менее двух часов умеренных или интенсивных упражнений в первые три месяца после родов.

Исследования показывают, что послеродовой период приносит повышенный риск таких проблем, как депрессия, задержка веса, диабет и расстройства сна, особенно во время беременности, которая сопровождается осложнениями.

Эксперты из Канадского общества физиологии рекомендуют женщинам такие виды деятельности, как быстрая ходьба, укрепляющие упражнения и ежедневная тренировка мышц тазового дна, чтобы уменьшить риск недержания мочи. Много ходить полезно для улучшения качества и продолжительности сна.

Первые месяцы после рождения являются периодом резких изменений в физиологическом и психологическом здоровье женщины.

"Послеродовой путь каждого человека уникален", и в некоторых случаях младенцы во время кормления и нарушения сна могут затруднить достижение рекомендаций женщинами.

Некоторым женщинам также может потребоваться некоторое время, пока хирургические разрезы или разрывы промежности заживут, прежде чем повысить уровень активности.

Что еще поможет восстановиться после родов

Восстановление после родов - это важный процесс, который включает как физический, так и эмоциональный аспекты.

Отдых и постепенность

Дайте организму время на восстановление - в первые недели не перегружайте себя физической активностью. Спите, когда это возможно, ведь недостаток сна влияет на гормональный баланс и уровень энергии.

Правильное питание

Употребляйте продукты, богатые белком, здоровыми жирами, клетчаткой и витаминами. Пейте достаточно воды, особенно если кормите грудью.

Избегайте строгих диет - организм нуждается в ресурсах для восстановления.

Уход за телом

Если есть швы, следуйте рекомендациям врача по их обработке. Используйте увлажняющие кремы для кожи, чтобы уменьшить растяжки.

Делайте легкий массаж, чтобы улучшить кровообращение.

Психоэмоциональное состояние

Не стесняйтесь просить о помощи у близких. Выделяйте время на себя - даже 10 минут покоя могут улучшить настроение.

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