Врач назвала запрещенные продукты для беременных, о которых вы могли не подозревать

Питание беременной женщины должно быть сбалансированным и безопасным, ведь от этого зависит здоровье матери и ребенка. Есть определенные продукты и напитки, которые лучше избегать во время беременности.

Неочевидные продукты, которые не нужно есть, называет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение педиатра Дарьи Власенко в Instagram.

Что не стоит есть беременным

Все знают об очевидных ограничениях в питании во время беременности: никотин, алкоголь, сырую рыбу, мясо, сырые яйца, непастеризованное молоко и рыбу с высоким содержанием ртути. Но есть и другие продукты, о которых вы могли даже не подозревать!

Соки-фреши

Хотите стакан свежевыжатого сока? Подождите. Непастеризованные соки могут содержать бактерии, такие как сальмонелла, что представляет угрозу для здоровья матери и плода.

Травяные чаи

Чаи на основе трав кажутся полезными, но их влияние на беременность недостаточно изучено. Некоторые травы могут иметь нежелательный эффект, поэтому лучше не рисковать.

Микрогрин

Эти маленькие побеги выглядят полезно, но на самом деле являются идеальной средой для размножения сальмонеллы. Проблема в том, что даже тщательная мойка не гарантирует их безопасность.

Немытые фрукты и овощи

Конечно, это источник витаминов, но поверхность немытых продуктов может быть заражена бактериями и паразитами, такими как токсоплазма, кишечная палочка или листерия. Всегда тщательно мойте или очищайте перед употреблением.

Субпродукты

Печень, сердце и другие субпродукты - это источник полезных веществ, но в них может содержаться избыточное количество витамина А, который в больших дозах вреден для плода. Ограничит их употребление до раза в неделю в небольших порциях.

Помните: здоровое питание - это не только о том, что полезно, но и о том, что безопасно для вас и вашего будущего ребенка. Всегда консультируйтесь с врачом перед внесением изменений в рацион!