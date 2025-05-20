Названы три худшие рыбные консервы на полках украинских магазинов

"Килька в томате"

Одной из самых проблемных категорий, которая чаще всего попадает в списки некачественной продукции, является килька в томате. Этот, казалось бы, простой и любимый многими продукт, оказался лидером по количеству подделок и нарушений технологии производства.

Журналистские расследования и экспертные оценки, в частности со стороны специалистов Киевского национального торгово-экономического университета, неоднократно выявляли значительные недостатки в качестве такой консервации. Основные претензии к "кильки в томате" от недобросовестных производителей включают:

Потеря формы рыбы и "каша" в банке

Вместо целых, аккуратных тушек, потребители часто получают бесформенную массу. Это свидетельствует об использовании низкокачественного сырья или нарушении технологии обработки.

Наличие внутренностей и голов

Согласно ДСТУ, качественная килька в томате должна быть обезглавлена и очищена от внутренностей. Однако, во многих банках рыба хранится целой, что является грубым нарушением стандартов.

Избыток муки и сахара в заливке

Чтобы скрыть испорченный или залежалый вкус рыбы, производители часто злоупотребляют загустителями и сахаром, что делает продукт менее полезным и меняет его настоящий вкус.

Малое количество рыбы и избыток воды

Нередко содержание рыбы в банке значительно уступает обещанному, а основным объемом является заливка.

Риск отравления

Залежалая или неправильно обработанная рыба в консервах может стать причиной пищевых отравлений.

Эксперты отмечают, что качественная обжаренная и разобранная несколько исчезла с полок из-за высокой стоимости сырья и процесса производства, поэтому украинским потребителям часто предлагают более дешевые, но менее качественные аналоги.

Тунец в консервах

Консервированный тунец, несмотря на свою популярность и высокую питательную ценность (богатый белком и Омега-3), также вызывает беспокойство. Международные природоохранные организации, такие как Greenpeace, еще в 2015 году указывали на то, что значительная часть тунца на рынке США происходит из неустойчивых и разрушительных источников, и можно предположить, что в Украине ситуация не лучше.

Основная проблема, связанная с тунцом, - это риск накопления ртути. Тунец, особенно крупные и старые особи, как хищная рыба, может накапливать в себе тяжелые металлы. Диетологи советуют беременным женщинам и детям вообще воздержаться от употребления тунца и других хищных рыб (акула, рыба-меч). Для остальных потребителей рекомендовано ограничить потребление тунца до нескольких раз в месяц.

Для минимизации рисков, эксперты советуют выбирать тунец в собственном соку, а не в масле. Тунец, маркированный как "легкий" (light), обычно содержит меньше ртути, чем альбакор.

Рыба в масле

Рыбные консервы в масле также часто попадают в список проблемных. Низкое качество масла может не только испортить вкус продукта, но и быть вредным для здоровья. Кроме того, длительное хранение рыбы в масле в металлических банках, особенно если банки повреждены, может способствовать образованию токсинов в результате взаимодействия продукта с металлом.

Самый опасный риск консервации

Независимо от вида рыбных консервов, всегда существует риск заражения ботулизмом. Эта опасная бактерия может размножаться в анаэробных условиях (без доступа кислорода), которыми являются герметично закрытые консервные банки. Несоблюдение температурного режима обработки или технологии приготовления консервов является основной причиной возникновения ботулизма.

Как выбрать качественные и безопасные рыбные консервы

Чтобы обезопасить себя и свою семью от некачественных или опасных рыбных консервов, следуйте следующим рекомендациям:

Внимательно читайте этикетку

Проверяйте состав продукта, срок годности, страну происхождения и производителя. Выбирайте консервы, где первым в списке ингредиентов указана рыба, а не вода, масло или другие наполнители.

Обращайте внимание на целостность банки

Банка не должна быть вздутой, ржавой, поврежденной или иметь вмятины. Даже малейшее повреждение может свидетельствовать о нарушении герметичности и риске развития патогенных микроорганизмов.

Выбирайте рыбу в собственном соку

Если есть выбор, отдавайте предпочтение консервам в собственном соку, а не в масле или томатном соусе, поскольку это позволяет лучше оценить качество самой рыбы и избежать лишних добавок.

Проверяйте внешний вид рыбы после открытия после вскрытия

Рыба должна иметь естественный цвет, не разваливаться, а заливка должна быть прозрачной (если это рыба в собственном соку) или однородной. Любой неприятный запах, изменение цвета или нехарактерная консистенция является поводом отказаться от употребления продукта.

Покупайте у проверенных продавцов

Покупайте консервы только в крупных магазинах и супермаркетах, которые соблюдают условия хранения.

Избегайте чрезмерного количества соли и добавок

Если вы заботитесь о своем здоровье, выбирайте консервы с минимальным содержанием соли и без искусственных красителей или консервантов.