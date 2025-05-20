Названы три худшие рыбные консервы на полках украинских магазинов

Хотя рыбные консервы могут быть отличным источником белка, Омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов, бдительность при выборе - залог вашего здоровья.
Какие именно рыбные консервы лучше не покупать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Одной из самых проблемных категорий, которая чаще всего попадает в списки некачественной продукции, является килька в томате. Этот, казалось бы, простой и любимый многими продукт, оказался лидером по количеству подделок и нарушений технологии производства.
Журналистские расследования и экспертные оценки, в частности со стороны специалистов Киевского национального торгово-экономического университета, неоднократно выявляли значительные недостатки в качестве такой консервации. Основные претензии к "кильки в томате" от недобросовестных производителей включают:
Потеря формы рыбы и "каша" в банке
Вместо целых, аккуратных тушек, потребители часто получают бесформенную массу. Это свидетельствует об использовании низкокачественного сырья или нарушении технологии обработки.
Наличие внутренностей и голов
Согласно ДСТУ, качественная килька в томате должна быть обезглавлена и очищена от внутренностей. Однако, во многих банках рыба хранится целой, что является грубым нарушением стандартов.
Избыток муки и сахара в заливке
Чтобы скрыть испорченный или залежалый вкус рыбы, производители часто злоупотребляют загустителями и сахаром, что делает продукт менее полезным и меняет его настоящий вкус.
Малое количество рыбы и избыток воды
Нередко содержание рыбы в банке значительно уступает обещанному, а основным объемом является заливка.
Риск отравления
Залежалая или неправильно обработанная рыба в консервах может стать причиной пищевых отравлений.
Эксперты отмечают, что качественная обжаренная и разобранная несколько исчезла с полок из-за высокой стоимости сырья и процесса производства, поэтому украинским потребителям часто предлагают более дешевые, но менее качественные аналоги.
Консервированный тунец, несмотря на свою популярность и высокую питательную ценность (богатый белком и Омега-3), также вызывает беспокойство. Международные природоохранные организации, такие как Greenpeace, еще в 2015 году указывали на то, что значительная часть тунца на рынке США происходит из неустойчивых и разрушительных источников, и можно предположить, что в Украине ситуация не лучше.
Основная проблема, связанная с тунцом, - это риск накопления ртути. Тунец, особенно крупные и старые особи, как хищная рыба, может накапливать в себе тяжелые металлы. Диетологи советуют беременным женщинам и детям вообще воздержаться от употребления тунца и других хищных рыб (акула, рыба-меч). Для остальных потребителей рекомендовано ограничить потребление тунца до нескольких раз в месяц.
Для минимизации рисков, эксперты советуют выбирать тунец в собственном соку, а не в масле. Тунец, маркированный как "легкий" (light), обычно содержит меньше ртути, чем альбакор.
Рыбные консервы в масле также часто попадают в список проблемных. Низкое качество масла может не только испортить вкус продукта, но и быть вредным для здоровья. Кроме того, длительное хранение рыбы в масле в металлических банках, особенно если банки повреждены, может способствовать образованию токсинов в результате взаимодействия продукта с металлом.
Независимо от вида рыбных консервов, всегда существует риск заражения ботулизмом. Эта опасная бактерия может размножаться в анаэробных условиях (без доступа кислорода), которыми являются герметично закрытые консервные банки. Несоблюдение температурного режима обработки или технологии приготовления консервов является основной причиной возникновения ботулизма.
Чтобы обезопасить себя и свою семью от некачественных или опасных рыбных консервов, следуйте следующим рекомендациям:
Внимательно читайте этикетку
Проверяйте состав продукта, срок годности, страну происхождения и производителя. Выбирайте консервы, где первым в списке ингредиентов указана рыба, а не вода, масло или другие наполнители.
Обращайте внимание на целостность банки
Банка не должна быть вздутой, ржавой, поврежденной или иметь вмятины. Даже малейшее повреждение может свидетельствовать о нарушении герметичности и риске развития патогенных микроорганизмов.
Выбирайте рыбу в собственном соку
Если есть выбор, отдавайте предпочтение консервам в собственном соку, а не в масле или томатном соусе, поскольку это позволяет лучше оценить качество самой рыбы и избежать лишних добавок.
Проверяйте внешний вид рыбы после открытия после вскрытия
Рыба должна иметь естественный цвет, не разваливаться, а заливка должна быть прозрачной (если это рыба в собственном соку) или однородной. Любой неприятный запах, изменение цвета или нехарактерная консистенция является поводом отказаться от употребления продукта.
Покупайте у проверенных продавцов
Покупайте консервы только в крупных магазинах и супермаркетах, которые соблюдают условия хранения.
Избегайте чрезмерного количества соли и добавок
Если вы заботитесь о своем здоровье, выбирайте консервы с минимальным содержанием соли и без искусственных красителей или консервантов.
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При создании материала были использованы источники: National Institutes of Health, Госпродпотребслужба, Центр экспертиз ТЕСТ.