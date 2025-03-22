Названо точное количество белка, чтобы быть здоровыми и сильными

Оптимальная суточная норма белка

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), минимальная рекомендуемая норма белка для взрослыхсоставляет 0,8 г на 1 кг массы тела. Это означает, что человеку с весом 70 кг необходимо потреблять примерно 56 г белка ежедневно. Однако эта норма является базовой и подходит для людей с малоподвижным образом жизни.

Для тех, кто ведет активный образ жизни, занимается спортом или стремится поддерживать мышечную массу, рекомендуемое потребление белка может возрастать до 1,2-2,2 г на 1 кг массы тела. Например, спортсменам или людям, которые работают над наращиванием мышц, нужно около 1,6-2,2 г белка на каждый килограмм веса.

Почему белок так важен?

Белок выполняет ряд важных функций в организме:

Восстановление и рост мышц

Поддержание здоровья костей

Повышение иммунитета

Регулирование уровня гормонов

Обеспечение чувства сытости и контроль веса

Недостаточное потребление белка может привести к потере мышечной массы, слабости, замедленному обмену веществ и ухудшению общего самочувствия.

Источники качественного белка

Получать белок можно как из животных, так и из растительных продуктов. Среди лучших источников белка:

Мясо (курятина, говядина, индейка)

Рыба и морепродукты

Яйца

Молочные продукты (творог, йогурт, молоко)

Бобовые (фасоль, нут, чечевица)

Орехи и семечки

Продукты на основе сои (тофу, темпе)

Как сбалансировать потребление белка?

Чтобы достичь оптимального потребления белка, важно равномерно распределять его в течение дня. Добавление белковых продуктов к каждому приему пищи поможет поддерживать уровень энергии, улучшить обмен веществ и сохранить мышечную массу. Например:

Завтрак: омлет с овощами и сыром

Обед: куриная грудка с киноа и салатом

Ужин: рыба с запеченными овощами

Перекусы: греческий йогурт или орехи

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