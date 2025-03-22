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Названо точное количество белка, чтобы быть здоровыми и сильными

Фото: Сколько белковых продуктов надо есть ежедневно (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Белок является ключевым макроэлементом, необходимым для поддержания здоровья, мышечной массы и общего благополучия организма. Однако существует много противоречивых утверждений относительно того, сколько белка нужно потреблять ежедневно.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, сколько белка нужно человеку потреблять ежедневно.

Оптимальная суточная норма белка

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), минимальная рекомендуемая норма белка для взрослыхсоставляет 0,8 г на 1 кг массы тела. Это означает, что человеку с весом 70 кг необходимо потреблять примерно 56 г белка ежедневно. Однако эта норма является базовой и подходит для людей с малоподвижным образом жизни.

Для тех, кто ведет активный образ жизни, занимается спортом или стремится поддерживать мышечную массу, рекомендуемое потребление белка может возрастать до 1,2-2,2 г на 1 кг массы тела. Например, спортсменам или людям, которые работают над наращиванием мышц, нужно около 1,6-2,2 г белка на каждый килограмм веса.

Почему белок так важен?

Белок выполняет ряд важных функций в организме:

  • Восстановление и рост мышц

  • Поддержание здоровья костей

  • Повышение иммунитета

  • Регулирование уровня гормонов

  • Обеспечение чувства сытости и контроль веса

Недостаточное потребление белка может привести к потере мышечной массы, слабости, замедленному обмену веществ и ухудшению общего самочувствия.

Источники качественного белка

Получать белок можно как из животных, так и из растительных продуктов. Среди лучших источников белка:

  • Мясо (курятина, говядина, индейка)

  • Рыба и морепродукты

  • Яйца

  • Молочные продукты (творог, йогурт, молоко)

  • Бобовые (фасоль, нут, чечевица)

  • Орехи и семечки

  • Продукты на основе сои (тофу, темпе)

Как сбалансировать потребление белка?

Чтобы достичь оптимального потребления белка, важно равномерно распределять его в течение дня. Добавление белковых продуктов к каждому приему пищи поможет поддерживать уровень энергии, улучшить обмен веществ и сохранить мышечную массу. Например:

  • Завтрак: омлет с овощами и сыром

  • Обед: куриная грудка с киноа и салатом

  • Ужин: рыба с запеченными овощами

  • Перекусы: греческий йогурт или орехи

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В материале использованы источники - сайт ВОЗ, Nutrients, Eat this, not That.

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