Названо точное количество белка, чтобы быть здоровыми и сильными

Белок является ключевым макроэлементом, необходимым для поддержания здоровья, мышечной массы и общего благополучия организма. Однако существует много противоречивых утверждений относительно того, сколько белка нужно потреблять ежедневно.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, сколько белка нужно человеку потреблять ежедневно.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), минимальная рекомендуемая норма белка для взрослыхсоставляет 0,8 г на 1 кг массы тела. Это означает, что человеку с весом 70 кг необходимо потреблять примерно 56 г белка ежедневно. Однако эта норма является базовой и подходит для людей с малоподвижным образом жизни.
Для тех, кто ведет активный образ жизни, занимается спортом или стремится поддерживать мышечную массу, рекомендуемое потребление белка может возрастать до 1,2-2,2 г на 1 кг массы тела. Например, спортсменам или людям, которые работают над наращиванием мышц, нужно около 1,6-2,2 г белка на каждый килограмм веса.
Белок выполняет ряд важных функций в организме:
Восстановление и рост мышц
Поддержание здоровья костей
Повышение иммунитета
Регулирование уровня гормонов
Обеспечение чувства сытости и контроль веса
Недостаточное потребление белка может привести к потере мышечной массы, слабости, замедленному обмену веществ и ухудшению общего самочувствия.
Получать белок можно как из животных, так и из растительных продуктов. Среди лучших источников белка:
Мясо (курятина, говядина, индейка)
Рыба и морепродукты
Яйца
Молочные продукты (творог, йогурт, молоко)
Бобовые (фасоль, нут, чечевица)
Орехи и семечки
Продукты на основе сои (тофу, темпе)
Чтобы достичь оптимального потребления белка, важно равномерно распределять его в течение дня. Добавление белковых продуктов к каждому приему пищи поможет поддерживать уровень энергии, улучшить обмен веществ и сохранить мышечную массу. Например:
Завтрак: омлет с овощами и сыром
Обед: куриная грудка с киноа и салатом
Ужин: рыба с запеченными овощами
Перекусы: греческий йогурт или орехи
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В материале использованы источники - сайт ВОЗ, Nutrients, Eat this, not That.