Добавьте эти 3 средства в уход после 30 лет, чтобы устранить первые признаки старения

После 30 лет на коже появляются первые признаки старения, поэтому лицо требует особого ухода. Необходимо добавить в уход 3 средства, которые будут бороться с морщинами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Как ухаживать за кожей

Универсальные правила ухода за кожей могут применяться широко, но каждая возрастная группа нуждается в индивидуальном уходе.

В 20 лет стоит заботиться о профилактике и создании основы для длительного здоровья кожи. Когда вам исполнится 40-50 лет, акцент смещается на усиление тактики предотвращения старения и ухода за зрелой кожей.

Когда вам исполняется 30 лет, появляются ранние признаки старения, и это лучшее время для борьбы с ними.

Каждое десятилетие вашей жизни будет приносить с собой новые вызовы. Уход за кожей в 30 лет будет значительно отличаться от ухода за кожей в 20 лет.

Начнем с того, что кожа меняется, поскольку уровень гормонов начинает снижаться, а скорость производства коллагена и эластина резко падает.

Дерматолог Лоррейн Скривенер рассказала, что восстановление клеток кожи уменьшается в 30 лет. Поэтому важно выбрать продукты, направленные на повышение эластичности и уменьшение морщин.

Какие средства борются с морщинами

Ретинол

Он способствует обновлению клеток, стимулирует выработку здорового коллагена и уменьшает забивание пор. Нужно время, чтобы увидеть заметные результаты, поэтому очень важно начинать с низкой концентрации.

Со временем возникнет более гладкий и ровный цвет лица.

Пептиды

Они могут повысить выработку коллагена и эластина, помогая поддерживать упругость и эластичность кожи и предотвращать видимую дряблость и морщины.

Кремы для век

30 лет - идеальное время, чтобы начать пользоваться кремом или сывороткой под глазами, направленными против "гусиных лапок", отеков и темных кругов.