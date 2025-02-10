Добавьте эти 3 средства в уход после 30 лет, чтобы устранить первые признаки старения
После 30 лет на коже появляются первые признаки старения, поэтому лицо требует особого ухода. Необходимо добавить в уход 3 средства, которые будут бороться с морщинами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Как ухаживать за кожей
Универсальные правила ухода за кожей могут применяться широко, но каждая возрастная группа нуждается в индивидуальном уходе.
В 20 лет стоит заботиться о профилактике и создании основы для длительного здоровья кожи. Когда вам исполнится 40-50 лет, акцент смещается на усиление тактики предотвращения старения и ухода за зрелой кожей.
Когда вам исполняется 30 лет, появляются ранние признаки старения, и это лучшее время для борьбы с ними.
Каждое десятилетие вашей жизни будет приносить с собой новые вызовы. Уход за кожей в 30 лет будет значительно отличаться от ухода за кожей в 20 лет.
Начнем с того, что кожа меняется, поскольку уровень гормонов начинает снижаться, а скорость производства коллагена и эластина резко падает.
Дерматолог Лоррейн Скривенер рассказала, что восстановление клеток кожи уменьшается в 30 лет. Поэтому важно выбрать продукты, направленные на повышение эластичности и уменьшение морщин.
Какие средства борются с морщинами
Ретинол
Он способствует обновлению клеток, стимулирует выработку здорового коллагена и уменьшает забивание пор. Нужно время, чтобы увидеть заметные результаты, поэтому очень важно начинать с низкой концентрации.
Со временем возникнет более гладкий и ровный цвет лица.
Пептиды
Они могут повысить выработку коллагена и эластина, помогая поддерживать упругость и эластичность кожи и предотвращать видимую дряблость и морщины.
Кремы для век
30 лет - идеальное время, чтобы начать пользоваться кремом или сывороткой под глазами, направленными против "гусиных лапок", отеков и темных кругов.
Независимо от возраста, никогда не поздно начать процедуру ухода за кожей против старения.
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