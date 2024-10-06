Названо точное время, когда нужно ложиться спать, чтобы выспаться

Диетолог назвал точное время, когда вам следует ложиться спать, чтобы получить лучший сон и чувствовать себя бодрым на следующий день.

Когда нужно идти в постель, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Когда нужно ложиться спать, чтобы выспаться?

Многие из нас сталкиваются с проблемами сна, в частности ворочание часами, прежде чем наконец уснуть, пробуждение несколько раз в течение ночи или даже чувство ужаса после полного ночного сна.

Диетолог Кейт Букер предполагает, что это может быть связано с тем, что вы ложитесь слишком поздно.

По ее словам, в идеале вы должны крепко уснуть в 22:00, чтобы добиться глубокого сна.

Он имеет решающее значение для восстановления, что позволяет организму восстанавливаться, регенерировать клетки, а также поддерживает иммунную систему.

Оптимальным является стремление заснуть до 22 часов, потому что вы проводите больше времени в глубоком сне в течение первой половины ночи. Во время ранних циклов сна глубокий сон обычно длится от 20 до 40 минут. Когда вы продолжаете спать, эти глубокие стадии становятся короче, и вместо этого больше времени уходит на фазу быстрого сна.

Кейт подчеркивает, что наиболее полноценный сон происходит с 22:00 до 2:00, поэтому время имеет решающее значение, чтобы получить лучший отдых в постели.

Кроме того, эксперт объяснила, почему полезно ложиться раньше, стремясь спать от семи до девяти часов.

"80% человеческого гормона роста производится между 22:00 и 2:00. Он помогает укрепить иммунитет, восстановить коллаген, сжигать жир и регенерировать ткани, такие как ткани тела. Мы можем максимально использовать это для нашего здоровья", - отметила она.

Как улучшить качество сна?