Сколько часов сна должны спать люди 65+: развенчан основной миф

Сон жизненно важен в любом возрасте, но существует миф: пожилым людям нужно меньше спать. Но на самом деле это не так. Людям старше 65 лет рекомендуется спать так же как и молодым

Сколько часов должны спать пожилые люди - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Сколько должны спать после 65 лет?

Доктор медицинских наук Радж Дасгупта рассказал, что с возрастом нам все еще нужно примерно 7-9 часов сна, но способ сна меняется.

Сон, как правило, становится легче и фрагментарнее, то есть пожилые люди чаще просыпаются ночью. Это может быть связано с естественными изменениями в наших внутренних биологических часах, определенным лекарством или такими заболеваниями, как артрит или апноэ во сне.

Пожилые люди часто сталкиваются с проблемами сна, которые реже встречаются у молодых людей, такими как инвалидность и хронические заболевания.

Почему хороший сон важен для пожилых людей?

Исследование, опубликованное в 2018 году, показало, что пожилые люди, плохо спящие, подвергаются повышенному риску деменции, снижению когнитивных способностей, депрессии и ухудшению кардиометаболического здоровья.

"Хороший сон помогает пожилым людям улучшить память, настроение и всеобщее здоровье. Это поддерживает здоровье сердца, укрепляет иммунную систему и поддерживает стабильный уровень энергии", - отметил эксперт.

Люди, которые хорошо отдохнули ночью, также менее подвержены падениям или несчастным случаям, поскольку их концентрация и координация улучшаются.

По словам Дженны Нильсен - лицензированного терапевта из Флориды, сон также является неотъемлемой частью вашего психического здоровья с возрастом.

"Это помогает регулировать настроение, улучшать когнитивные функции и повышать эмоциональную стойкость", - сказала она.

Как наладить сон с возрастом?

Один из способов лучше спать с возрастом - это поддерживать правильную гигиену сна.

Для пожилых людей поддерживать надлежащую гигиену сна означает быть более внимательным к распорядку дня.

Важно ложиться спать и просыпаться каждый день в одно и то же время.

Создание успокаивающего распорядка перед сном, поддержка спальни в темноте, прохладе и тишине имеет большое значение.

Уменьшение потребления кофеина или алкоголя, особенно вечером, также является ключевым. Улучшение гигиены сна может также включать некоторые практики, такие как медитация, правильное питание и физическая активность.

Не стоит использовать специальные медикаменты для засыпания, они могут повредить.

Отметим, что некоторые препараты могут иметь побочные эффекты, которые действительно ухудшают сон.

Средства для сна могут помочь на короткое время, но их следует сочетать с когнитивно-поведенческой терапией и применять с осторожностью в долгосрочной перспективе во избежание возможной зависимости.

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