Названо точний час, коли потрібно лягати спати, щоб виспатися

Дієтолог назвав точний час, коли вам слід лягати спати, щоб отримати найкращий сон та почувати себе бадьорим наступного дня.

Коли треба йти в ліжко, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Коли треба лягати спати, щоб виспатися?

Багато з нас стикаються з проблемами сну, зокрема ворочання годинами, перш ніж нарешті заснути, прокидання кілька разів протягом ночі або навіть відчуття жаху після повного нічного сну.

Дієтолог Кейт Букер припускає, що це може бути пов’язано з тим, що ви лягаєте запізно.

За її словами, в ідеалі ви повинні міцно заснути о 22:00, щоб досягти глибокого сну.

Він має вирішальне значення для відновлення, що дозволяє організму відновлюватися, регенерувати клітини, а також підтримує імунну систему.

Оптимальним є прагнення заснути до 22:00, тому що ви проводите найбільше часу в глибокому сні протягом першої половини ночі. Під час ранніх циклів сну глибокий сон зазвичай триває від 20 до 40 хвилин. Коли ви продовжуєте спати, ці глибокі стадії стають коротшими, і замість цього більше часу витрачається на фазу швидкого сну.

Кейт підкреслює, що найбільш повноцінний сон відбувається з 22:00 до 2:00, тому час має вирішальне значення, щоб отримати найкращий відпочинок в ліжку.

Крім того, експерт пояснила, чому корисно лягати раніше, прагнучи спати від семи до дев’яти годин.

"80% людського гормону росту виробляється між 22:00 і 2:00. Він допомагає зміцнити імунітет, відновити колаген, спалювати жир і регенерувати тканини, такі як тканини тіла. Ми можемо максимально використати це для нашого здоров'я", - зазначила вона.

Як покращити якість сну?