Названы способы, которые действительно помогут избавиться от храпа

Храп является распространенной проблемой и может влиять на качество сна и здоровье. Однако, есть определенные изменения образа жизни, которые могут помочь справиться с этой проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard .

Что вызывает храп

Врач-терапевт Говард Левайн рассказал, что храп возникает, когда поток воздуха через рот и нос частично блокируется во время сна. Закупорка заставляет окружающие ткани вибрировать и производить храп.

Различные факторы могут сузить дыхательные пути и вызвать храп, включая расслабленные мышцы горла или выскальзывание языка назад. Также есть некоторые общие факторы, которые повышают вероятность храпа:

избыточный вес, что приводит к появлению дополнительной ткани вокруг шеи, которая сжимает дыхательные пути

проблемы с носом, такие как искривление перегородки

носовые полипы

заложенность из-за простуды или аллергии

структурные особенности, такие как длинное мягкое небо

алкоголь и некоторые лекарства, которые облегчают дыхательные пути

В некоторых случаях храп может указывать на апноэ во сне - серьезное состояние, когда дыхание постоянно останавливается во время сна.

Средства против храпа

Сон на боку

Исследования показывают, что сон на боку (а не на спине) может значительно уменьшить как интенсивность, так и продолжительность храпа у многих людей без апноэ сна.

Вспомогательные средства для соблюдения правильной позы сна могут варьироваться от теннисных мячей, вшитых в заднюю часть одежды для сна, до специальных устройств, которые побуждают ваше тело изменить положение.

Оральные аппараты

Устройства для ротовой полости работают, сохраняя дыхательные пути открытыми во время сна. Эти устройства прилегают к зубам, как фиксаторы, и работают, изменяя положение челюсти или держа язык вперед, чтобы предотвратить обструкцию дыхательных путей.

Хотя оральные устройства могут быть эффективными, но могут возникать временные побочные эффекты, такие как слюнотечение или дискомфорт в челюсти. И длительное использование может привести к таким проблемам, как изменения прикуса.

Изменение образа жизни для уменьшения храпа

Чтобы уменьшить частоту и интенсивность храпа, необязательно нужно тратить деньги на специальные средства. Некоторые изменения образа жизни могут помочь уменьшить храп:

Избегайте алкоголя - воздержитесь от употребления алкоголя в течение трех часов перед сном, чтобы мышцы дыхательных путей не расслабились во время сна

Поддерживайте здоровый вес - потеря веса может уменьшить количество тканей в шее и горле, уменьшая обструкцию дыхательных путей

Решите проблемы с носом. Используйте солевые растворы для полоскания заложенного носа, сведите к минимуму количество аллергенов в спальне и подумайте об увлажнителе воздуха

Бросьте курить - курение раздражает и воспаляет верхние дыхательные пути, увеличивая вероятность храпа. Даже пассивное курение может способствовать возникновению проблемы

Отрегулируйте положение для сна - спите на боку, чтобы язык не блокировал дыхательные пути

Поднимите голову - используйте дополнительные подушки, чтобы улучшить поток воздуха

Может ли ваш храп быть признаком апноэ во сне

Храп иногда может быть признаком обструктивного апноэ сна - расстройства сна, из-за которого люди постоянно прекращают дышать на короткие периоды во время сна.

Другие признаки и симптомы апноэ сна включают чрезмерную дневную сонливость, трудности с сосредоточением, утренние головные боли или пробуждение с ощущением несвежести.