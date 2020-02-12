Гончарук розповів про стратегію по виконанню завдань президента 

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Гончарук запевнив, уряд має стратегію та команду для реалізації всіх завдань президента

Кабінет міністрів України має стратегію та команду для реалізації всіх завдань, які перед ними поставив президент Володимир Зеленський. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

“Не маю жодного сумніву, що ті задачі, які перед нами поставив президент і народ України, вони можуть бути виконані. 2020 – рік ефективності, і ми створили фундамент для якісних змін у державі. У фокусі нашої уваги - людина. Тому протягом п’яти місяців наша команда працювала над тим, щоб люди відчули позитивні зміни від нашої роботи вже сьогодні, а не через 4-5 років. Все, що ми робимо, все що робить українська влада - спрямовано на те, щоб пересічний українець жив краще”, - заявив Гончарук.

За його словами, робота уряду та державних енергетичних компаній дозволила створити умови для стабілізації енергетичного ринку, що в свою чергу забезпечує можливість суттєво знизити платіжки для населення.

“Дуже важливо, що ми ввійшли в зиму і її власне проходимо спокійно. Це чітке підтвердження того, що енергетична безпека забезпечена. Більше того, та робота, яка була проведена восени та на початку зими нашим міністерством енергетики та нашими колегами з окремих державних компаній, дала можливість укласти договір з росіянами і європейцями щодо транзиту газу і це дає нам можливість мати стабільну ситуацію на наших енергетичних ринках та істотно знизити платіжку для населення”, - наголосив Гончарук.

Він також зазначив, що одним зі стратегічних напрямків роботи уряду є зниження вартості ресурсів для бізнесу і громадян та забезпечення доступного кредитування.

“Це один з наших основних фокусів. Ви вже бачили програму “5-7-9”, вона запущена. І ми в цьому році працюватимемо над тим, щоб будь-яке кредитування воно було умовно на рівні 5-7-9”, - додав прем'єр.

Крім цього, голова уряду наголосив, що ще одним важливим напрямом роботи Кабміну є впровадження електронних сервісів, які мають прибрати корупційну складову у сфері державних послуг.

“Цифровізація зменшує вплив чиновника на процеси, зменшує можливості для зловживань і маніпуляцій і спрямована на те, щоб корупції в Україні стало менше. Сьогодні ми також прийняли два документи, які дозволяють впроваджувати в найближчі місяці електронну акцизну марку. В нас є підакцизні товари, які окремо оподатковуються. Там є величезний сірий ринок, є окремі компанії та організовані групи, які працюють не за правилами, обманюють українську державу і українських громадян. І для того, щоб встановити чіткі правила для всіх, ми створюємо систему електронних акцизних марок, щоб всі товари, які обкладаються акцизом могли бути відстежені”, - підсумував Олексій Гончарук.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України затвердив проміжний звіт про свою діяльність, який буде направлено до Верховної Ради на розгляд парламентських комітетів до 14 лютого.