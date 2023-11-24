Названы косметические процедуры, которые категорически нельзя делать перед свадьбой
Всем невестам хочется быть красивыми перед свадьбой, но важно, чтобы бьюти-процедура была сделана вовремя и не привела к неприятным последствиям. В частности, накануне важного события нужно избегать некоторых процедур.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Какие проблемы могут возникнуть
Дерматолог Дэн Мраз Робинсон рассказал, что если вы хотите попробовать что-нибудь новое, то это следует делать заранее, чтобы увидеть, как отреагирует кожа. Однако отнюдь не перед важным событием.
"Не пробуйте ничего нового в течение месяца до свадьбы! Это может обернуться катастрофой", - рассказал эксперт.
По словам дерматолога, ей приходилось "спасать" девушек, которым навредили некоторые агрессивные средства накануне важного дня. Всегда существует вероятность ожогов, синяков, отеков и даже "разбитых капилляров" во время некоторых процедур, особенно когда вы делаете их впервые.
С приближением свадьбы кожа может быть напряженнее, ведь стресс заставляет организм выделять кортизол и адреналин.
"Эти гормоны могут вызвать воспалительную реакцию в организме, делать ее чувствительной и раздраженной. Перед событием не лучшее время пробовать что-то новое", - сказал Мраз Робинсон.
С чем быть осторожными
Ботокс следует делать за два-три месяца до свадьбы. Вам нужно дать достаточно времени лицу "успокоиться".
Увеличение губ производится с помощью введения жидкости иглой, поэтому могут появиться отеки и мелкие кровоподтеки. Они будут в течение 7 дней, поэтому перед свадьбой девочкам нельзя делать такую процедуру. Все следует держать под контролем и при возникновении любого дискомфорта обращаться к специалисту.
Химический пилинг может спровоцировать покраснение, отек, воспаление и шелушение, поэтому для восстановления требуется время.
За неделю до свадьбы избегайте солнечных ванн или солярия. Это может привести к солнечным ожогам, пятнам и покраснению кожи.
Восковую эпиляцию лица нужно делать по крайней мере через одну-две недели, чтобы увидеть реакцию кожи. К тому же это может стать причиной раздражения и красноты.
Дерматолог рассказал, что за неделю до свадьбы можно сделать:
- восковую коррекцию бровей
- придерживаться ежедневного утреннего и вечернего ухода за кожей
- пить много воды и есть здоровую, питательную пищу.
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