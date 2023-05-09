Психолог назвала простые привычки, которые сделают отношения крепкими и счастливыми

Немногие знают, но далеко не всегда для того, чтобы улучшить отношения, необходимо упорно над ними работать. В частности, порой достаточно уделить внимание простым, обычным вещам.
Об этом сообщила психолог Маргарита Власова в Instagram.
По ее словам, некоторые простые привычки помогут улучшить отношения с партнером.
В общем психолог советует:
Можно говорить те слова и пожелания, которые действительно хочется сказать. Также не стоит забывать об объятиях. Именно такая простая привычка, как искренне здороваться или прощаться, является тем ключиком для поддержки не только эмоциональной связи, но и физической.
Необходимо спрашивать хотя бы раз в день, нуждается ли ваш партнер в чем-то. Что вы можете сделать для него, чтобы его день был лучше.
Такие простые вопросы показывают, что вы думаете о своих любимых, интересуетесь их потребностями и хотите быть поддержкой.
Давайте знать своему партнеру, что вы думаете о нем. Коротенький смс, смешная картинка, сброшенная в мессенджер, телефонный звонок в обеденный перерыв - этого вполне достаточно.
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