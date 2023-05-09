Психолог назвала простые привычки, которые сделают отношения крепкими и счастливыми

Что сделает отношения лучше

По ее словам, некоторые простые привычки помогут улучшить отношения с партнером.

В общем психолог советует:

партнеры не должны винить друг друга;

слушать и искать взаимовыгодные решения;

еженедельно выделять время на семью и друг друга;

поддерживать друг друга и уважать.

Прощаться с партнером не формально

Можно говорить те слова и пожелания, которые действительно хочется сказать. Также не стоит забывать об объятиях. Именно такая простая привычка, как искренне здороваться или прощаться, является тем ключиком для поддержки не только эмоциональной связи, но и физической.

Интересуйтесь второй половинкой

Необходимо спрашивать хотя бы раз в день, нуждается ли ваш партнер в чем-то. Что вы можете сделать для него, чтобы его день был лучше.

Такие простые вопросы показывают, что вы думаете о своих любимых, интересуетесь их потребностями и хотите быть поддержкой.

Отправьте смс

Давайте знать своему партнеру, что вы думаете о нем. Коротенький смс, смешная картинка, сброшенная в мессенджер, телефонный звонок в обеденный перерыв - этого вполне достаточно.